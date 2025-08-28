Video: así provocó Sebastián Pareja a los manifestantes en Lomas de Zamora

"Se organizó como cualquier actividad de campaña. Sabemos que fuimos tres días antes a revisar el lugar y conoce el circuito que íbamos a tomar. Esa propuesta fue elevada a los organismos que tienen que cuidar al Presidente (como la Casa Militar). Después las medidas de seguridad se cumplen, de hecho, no hubo heridos de gravedad en la figura del Presidente o su hermana que son los actores principales", sostuvo ayer Pareja respecto al cuestionado operativo de seguridad.

Sin embargo, remarcó que existe "un tercer cordón, que tiene que ver con la cuestión local" el cual “tendría que estar controlando a estos energúmenos”.

“Son tipos que son discapacitados que están fuera de la lógica que podemos estar todos nosotros. Arrojar piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar", lanzó en una entrevista con TN.

Así fue el momento en que Javier Milei fue atacado en Lomas de Zamora

momento milei ataque

Por los hechos de violencia, dos personas fueron detenidas y se encuentran a disposición de la Justicia luego de atentar contra el Presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba, según confirmó hoy el vocero Manuel Adorni.

La situación se dio el miércoles por la tarde, cuando Milei se dispuso a encabezar una caravana por Lomas de Zamora subido a una camioneta, pese a las advertencias sobre la planificación de una concentración de opositores al Gobierno.

A los pocos metros de iniciarse el trayecto, manifestantes comenzaron a arrojar objetos contundentes en dirección al Presidente y el vehículo que lo trasladaba al tuvo que detener su marcha para ponerlo a resguardo.

La custodia trasladó al Presidente a un auto negro cerrado, mientras que Espert eligió una salida particular: se retiró en moto, sin casco y escoltado por personal de seguridad.

Fuentes de la organización reconocieron que “hubo un clima muy hostil, se priorizó la integridad del Presidente y de los funcionarios”. La violencia fue repudiada por todo el oficialismo.