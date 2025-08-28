Otermín cruzó al Gobierno: "¿Qué esperaban? ¿Ir por Pavón como si fuera el carnaval de Gualeguaychú?"
El intendente de Lomas de Zamora repudió la violencia, pero acusó a Javier Milei de provocar con la caravana en la avenida más transitada del distrito.
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, salió con dureza a cuestionar la puesta en escena que el Gobierno nacional buscó instalar tras los incidentes en la caravana presidencial. Aunque dejó en claro que rechaza los hechos violentos, apuntó directamente contra la organización del acto, al que calificó como “una provocación absurda” en plena avenida Pavón, una de las arterias centrales del conurbano. Según el jefe comunal, el operativo oficialista no fue más que un intento de victimizar a Javier Milei.
En declaraciones a Futurock, Otermín fue categórico: “En primer lugar, quiero expresar el rechazo a cualquier tipo de violencia. Erradicar la violencia como forma de dirimir cualquier conflicto político es muy importante. Estamos frente a este intento nuevamente de mentira y estigmatización”. A la vez, remarcó que el escenario elegido para la caravana no podía tener otro desenlace que la tensión: “¿Qué esperaban que pase? ¿Ir por Pavón como si fuera el carnaval de Gualeguaychú?”.
El intendente aseguró que más allá de los incidentes, lo que predominó fue el descontento popular: “Más que una lluvia de piedras hubo una lluvia de puteadas. Milei y Espert insultaron a una mamá que estaba en la esquina”. Con esa frase, el dirigente buscó relativizar los daños materiales y poner el acento en el malestar social que se expresó de manera masiva al paso de la comitiva presidencial.
Otermín también explicó que al mismo tiempo se desarrollaba la protesta semanal de jubilados en la Plaza Grigera, a la que se sumaron organizaciones de discapacitados. “Había más gente protestando en la plaza contra Milei que en la caravana. Nosotros pedimos que no fueran, pero ¿cómo pedirle a una mamá de un chico discapacitado que no se exprese?”, planteó.
El dirigente lomense señaló que la decisión del oficialismo de exponer a Milei en esa avenida de altísima circulación, en plena tarde de un día hábil, fue deliberada. “Hicieron una cosa absurda que era hacer una caravana en la Avenida Pavón, un día de semana a las tres de la tarde”, cuestionó, y aseguró que la estrategia fue montada con el único objetivo de victimizar al Presidente frente a la reacción ciudadana.
