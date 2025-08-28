Otermín cruzó al Gobierno: "¿Qué esperaban? ¿Ir por Pavón como si fuera el carnaval de Gualeguaychú?"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, salió con dureza a cuestionar la puesta en escena que el Gobierno nacional buscó instalar tras los incidentes en la caravana presidencial. Aunque dejó en claro que rechaza los hechos violentos, apuntó directamente contra la organización del acto, al que calificó como “una provocación absurda” en plena avenida Pavón, una de las arterias centrales del conurbano. Según el jefe comunal, el operativo oficialista no fue más que un intento de victimizar a Javier Milei.