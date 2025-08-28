Patricia Bullrich se involucra en la elección bonaerense: "Las ideas no se matan"

En alusión de Fuerza Patria, la denominación adoptada por el peronismo para las elecciones de este año, se ve a Bullrich blandiendo un cascote y asegurando: “A los de fuerza piedra les decimos: las ideas no se matan”.

Vale recordar que, como candidata presidencial de la desaparecida alianza Juntos por el Cambio (JxC), Bullrich se negaba a condenar el intento de asesinato de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “A mí nadie me puede obligar a decir lo que yo pienso o no pienso decir”, aducía en 2023.

El breve video para la campaña en curso muestra imágenes de viejos hechos ocurridos en el Congreso y concluye no con un llamado a votar por los candidatos bonaerenses de LLA sino por la consigna sobre la cual gira toda la campaña libertaria, que ha levantado polémica: “El 7 de septiembre, kirchnerismo nunca más”.

Consigna que, por otro lado, supone la intención de matar una idea… Con lo cual Domingo Faustino Sarmiento, que dio fama local a la frase atribuida a Diderot, no estaría para nada de acuerdo.