Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y el feriado por el Día de la Virgen es inamovible: ¿hay finde largo?
Uno de los últimos feriados del 2026 sembró incertidumbre por cómo cae en el calendario. ¿Qué decisión tomó el Gobierno al respecto?
De acuerdo con el calendario oficial y el Decreto 614/2025 firmado por el presidente Javier Milei, el próximo martes 8 de diciembre será feriado inamovible en toda la Argentina. En esa fecha se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las festividades religiosas más importantes del cronograma nacional.
Javier Milei ratificó mediante el Decreto 614/2025 que el feriado del Día de la Virgen es inamoviblE
Esta aclaración resulta fundamental para responder a las dudas habituales que aparecen tanto en las empresas como en la industria turística sobre eventuales cambios en el cronograma de descansos. Aunque la Ley 27.399 —norma que rige el esquema de feriados y fines de semana largos— contempla el traslado de ciertas fechas conmemorativas para impulsar los viajes dentro del país, esa regla no aplica a la totalidad del calendario oficial.
En el caso puntual del 8 de diciembre, la jornada reviste la condición de feriado nacional inamovible. De este modo, si bien este año cae martes —un escenario que habitualmente despierta especulaciones sobre un posible fin de semana puente o un corrimiento al lunes previo—, el asueto se cumplirá exclusivamente ese mismo día, sin cambios ni reacomodamientos en la agenda oficial.
Cómo regula el Decreto 614/2025 los feriados y qué pasa con el calendario de diciembre
Mediante la rúbrica del Decreto 614/2025, el presidente Javier Milei fijó una reglamentación específica para resolver los vacíos legales respecto a los feriados nacionales trasladables que coinciden con fines de semana. La normativa delega en la Jefatura de Gabinete de Ministros la potestad de decidir si dichas fechas se corren al viernes anterior o al lunes posterior.
No obstante, la resolución ratifica de manera íntegra lo previsto en la Ley 27.399 sobre los feriados inamovibles, que conservan su día fijo en el calendario sin importar qué jornada de la semana sea. Bajo este esquema normativo, el cronograma del último mes del año queda conformado de la siguiente manera:
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Lunes 7 de diciembre: designado como día no laborable con fines turísticos, lo que conforma un fin de semana largo de cuatro días al acoplarse con la fecha siguiente.
Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible en conmemoración de la Navidad.
Al tratarse de un feriado nacional inamovible, el martes 8 de diciembre se rige por las normas legales del descanso dominical; por lo tanto, los trabajadores que presten servicios durante esa jornada percibirán el doble de su remuneración habitual.
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