Javier Milei ratificó mediante el Decreto 614/2025 que el feriado del Día de la Virgen es inamoviblE

Esta aclaración resulta fundamental para responder a las dudas habituales que aparecen tanto en las empresas como en la industria turística sobre eventuales cambios en el cronograma de descansos. Aunque la Ley 27.399 —norma que rige el esquema de feriados y fines de semana largos— contempla el traslado de ciertas fechas conmemorativas para impulsar los viajes dentro del país, esa regla no aplica a la totalidad del calendario oficial.