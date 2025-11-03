Inédito: Javier Milei recibió a pastores evangélicos para una jornada de oración en la Casa Rosada

Manuel Adorni ninguneó su rol de vocero y anunció que no tiene reemplazo

El exvocero y legislador porteño electo, Manuel Adorni, se prepara para asumir como jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, y sorprendió este lunes en una de las tantas entrevistas que dio al revelar que no tendrá reemplazo.

Adorni estuvo este lunes en A24 con Eduardo Feinmann, a quien le anunció que nadie lo reemplazará en el puesto que tiene hasta su asunción. "No creo que vayamos a tener otro vocero. Históricamente el vocero fue el jefe de Gabinete, y anteriormente, el ministro del Interior", argumentó.

En este marco, y tras hasta ningunear la que fue su función hasta el momento, el funcionario indicó que brindará conferencias "en calidad de jefe de Gabinete" sin la constancia con la que lo hacía en su anterior rol. "No seguirá el mismo formato, de conferencias de prensa diarias, y los temas importantes los seguiré yo", explicó.