Inédito: Javier Milei recibió a pastores evangélicos para una jornada de oración en la Casa Rosada
El Presidente y su equipo sumó un encuentro inédito con líderes evangélicos luego de encabezar la primera reunión con su nuevo Gabinete.
En lo que resultó una jornada de alta actividad política y simbólica en Casa Rosada, tras encabezar la primera reunión de Gabinete con su equipo renovado, el presidente Javier Milei recibió este lunes al Consejo Directivo de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), en el marco del Día de las Iglesias Evangélicas.
El encuentro, que el Ejecutivo calificó de histórico por ser la primera vez que pastores de todo el país participan de una jornada de oración en la sede del Gobierno, contó con la presencia de su hermana y secretaria General, Karina Milei, y del recién juramentado jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El propio Gobierno libertario destacó fue “por primera vez, [que] pastores de todo el país participaron de una jornada de oración en la sede del Gobierno Nacional”.
La coincidencia de ambos actos no fue casual. El encuentro con los líderes evangélicos se dio inmediatamente después de la reunión de Gabinete, que marcó el inicio formal de una nueva etapa de la gestión libertaria.
Esta cita, concebida para "mostrar músculo propio" después de días de tensión por los cambios de ministros, refuerza el mensaje de unidad y la importancia de los vínculos religiosos dentro de la esfera gubernamental.
Manuel Adorni ninguneó su rol de vocero y anunció que no tiene reemplazo
El exvocero y legislador porteño electo, Manuel Adorni, se prepara para asumir como jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, y sorprendió este lunes en una de las tantas entrevistas que dio al revelar que no tendrá reemplazo.
Adorni estuvo este lunes en A24 con Eduardo Feinmann, a quien le anunció que nadie lo reemplazará en el puesto que tiene hasta su asunción. "No creo que vayamos a tener otro vocero. Históricamente el vocero fue el jefe de Gabinete, y anteriormente, el ministro del Interior", argumentó.
En este marco, y tras hasta ningunear la que fue su función hasta el momento, el funcionario indicó que brindará conferencias "en calidad de jefe de Gabinete" sin la constancia con la que lo hacía en su anterior rol. "No seguirá el mismo formato, de conferencias de prensa diarias, y los temas importantes los seguiré yo", explicó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario