Renunció Cecilia Loccisano como viceministra de Salud

Loccisano cerró su mensaje con agradecimientos especiales a Lugones, pero también el Presidente, remarcando "la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo".

Por qué el Gobierno quiere dilatar la jura de Diego Santilli

El Gobierno nacional dilata la jura de Diego Santilli como ministro del Interior para evitar que deje su banca en la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que se trate el Presupuesto 2026 antes de que finalice el período ordinario.

Según trascendió, el día clave será este martes, cuando se espera que se habilite la comisión de Presupuesto, de la que el exdirigente del PRO forma parte. Ese día la oposición intentará lograr dictamen para que el proyecto llegue al recinto a fines de noviembre.

Ese escenario no sería el ideal para el oficialismo, que prefiere postergar el debate hasta después del 10 de diciembre, cuando juren los nuevos legisladores y La Libertad Avanza incrementará su número de bancas. "No hay que arriesgarse. Si Santilli asume, es que no va a haber sesión. Hay que ser prudentes", expresó una fuente libertaria a TN.

Desde el Gobierno descartaron, además, que el diputado renuncie a su banca para que asuma un suplente de la lista de Juntos por el Cambio de 2021. De esta forma, si la oposición no logra avanzar con el dictamen, Santilli podría asumir su cargo en Interior en los próximos días, junto a Manuel Adorni, quien jurará el miércoles al mediodía.