Renunció Cecilia Loccisano como viceministra de Salud
En medio del relanzamiento del Gabinete, la funcionaria anunció este lunes su renuncia en en el Ministerio de Salud que dirige Mario Lugones.
La hasta este lunes viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, anunció su renuncia, en el marco de una serie de cambios que atraviesa el Gabinete de Javier Milei en su relanzamiento del Gobierno tras las elecciones.
La salida de Loccisano se da días después de las de Guillermo Francos y Lisandro Catalán que derivaron en las designaciones de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y de Diego Santilli como ministro del Interior, quien de momento se desconoce cuándo jurará.
"El día de hoy presenté mi renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de secretaria de Gestión Administrativa y viceministra de Salud de la Nación", indicó Loccisano en un mensaje que publicó en sus redes sociales.
En el extenso descargo, la ahora exfuncionaria destacó los "muchos años" que tuvo "el honor de formar parte de este Ministerio", y remarcó: "Aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan".
"Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas", concluyó la exviceministra.
Loccisano cerró su mensaje con agradecimientos especiales a Lugones, pero también el Presidente, remarcando "la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo".
Por qué el Gobierno quiere dilatar la jura de Diego Santilli
El Gobierno nacional dilata la jura de Diego Santilli como ministro del Interior para evitar que deje su banca en la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que se trate el Presupuesto 2026 antes de que finalice el período ordinario.
Según trascendió, el día clave será este martes, cuando se espera que se habilite la comisión de Presupuesto, de la que el exdirigente del PRO forma parte. Ese día la oposición intentará lograr dictamen para que el proyecto llegue al recinto a fines de noviembre.
Ese escenario no sería el ideal para el oficialismo, que prefiere postergar el debate hasta después del 10 de diciembre, cuando juren los nuevos legisladores y La Libertad Avanza incrementará su número de bancas. "No hay que arriesgarse. Si Santilli asume, es que no va a haber sesión. Hay que ser prudentes", expresó una fuente libertaria a TN.
Desde el Gobierno descartaron, además, que el diputado renuncie a su banca para que asuma un suplente de la lista de Juntos por el Cambio de 2021. De esta forma, si la oposición no logra avanzar con el dictamen, Santilli podría asumir su cargo en Interior en los próximos días, junto a Manuel Adorni, quien jurará el miércoles al mediodía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario