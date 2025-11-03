Sin el PRO, Javier Milei reúne a diputados electos de La Libertad Avanza para avanzar en el plan de reformas

A pesar de la alianza electoral, los legisladores electos del PRO (Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, etc.) no fueron invitados a este encuentro inicial, marcando una clara diferenciación en la estrategia legislativa del oficialismo.

Javier Milei presentó oficialmente a su nuevo Gabinete con una foto grupal en Casa Rosada

La primera gran reunión del nuevo Gabinete de Javier Milei en Casa Rosada ya es una realidad. En un clima de expectativa y con la presencia de los principales referentes de su administración, el Presidente encabezó el encuentro en el Salón Eva Perón, donde dio la bienvenida formal a los funcionarios recientemente incorporados.

El evento, que incluyó una foto grupal en el Salón de los Bustos, simbolizó el comienzo de una nueva etapa de gobierno tras los relevos en puestos clave. El encuentro tuvo lugar luego de los recientes cambios que reconfiguraron la estructura del Ejecutivo.

milei gabinete

Manuel Adorni debutó como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, Pablo Quirno asumió como nuevo canciller, y Diego “El Colo” Santilli tomó las riendas del Ministerio del Interior tras la salida de Lisandro Catalán. La presencia de todos ellos, junto al resto de los ministros, marcó el inicio del segundo tramo de la gestión libertaria.

Estuvieron los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

También participaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Santiago Bausili, presidente del Banco Central; y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien fue el único que evitó posar ante las cámaras oficiales.

El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación y Transformación del Estado, que se encuentra en Madrid.