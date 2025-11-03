Sin el PRO, Javier Milei reúne a diputados electos de La Libertad Avanza para avanzar en el plan de reformas
La primera reunión con los 51 legisladores se realizará este martes a las 13 en Casa Rosada. El objetivo es "alinear criterios" para la etapa de transformaciones estructurales que el Gobierno buscará impulsar.
El presidente Javier Milei dará inicio formal a la coordinación legislativa de la segunda parte de su mandato al recibir este martes, en Casa Rosada, a los 51 diputados electos de La Libertad Avanza (LLA).
El encuentro, programado para las 13 horas en Balcarce 50, reunirá por primera vez al futuro bloque de la Cámara baja a una semana de la victoria electoral. Los senadores, en tanto, se reunirán con el Presidente el miércoles.
Según fuentes del Poder Ejecutivo, citadas por Ámbito.com, esta instancia es clave para "alinear criterios políticos y legislativos de cara a la etapa de reformas estructurales" que el Gobierno planea enviar al Congreso a partir del próximo año.
Entre los asistentes, se destaca la presencia de Diego Santilli, recientemente designado ministro del Interior, quien participará como miembro del Gabinete, aunque también es diputado electo. También se espera la posible asistencia del actual titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, vicepresidente nacional de LLA.
El cónclave con los diputados será seguido por una reunión con los senadores electos de LLA el miércoles a las 10, quienes serán recibidos por Bartolomé Abdala, quien continuará como presidente provisional del Senado.
A pesar de la alianza electoral, los legisladores electos del PRO (Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, etc.) no fueron invitados a este encuentro inicial, marcando una clara diferenciación en la estrategia legislativa del oficialismo.
Javier Milei presentó oficialmente a su nuevo Gabinete con una foto grupal en Casa Rosada
La primera gran reunión del nuevo Gabinete de Javier Milei en Casa Rosada ya es una realidad. En un clima de expectativa y con la presencia de los principales referentes de su administración, el Presidente encabezó el encuentro en el Salón Eva Perón, donde dio la bienvenida formal a los funcionarios recientemente incorporados.
El evento, que incluyó una foto grupal en el Salón de los Bustos, simbolizó el comienzo de una nueva etapa de gobierno tras los relevos en puestos clave. El encuentro tuvo lugar luego de los recientes cambios que reconfiguraron la estructura del Ejecutivo.
Manuel Adorni debutó como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, Pablo Quirno asumió como nuevo canciller, y Diego “El Colo” Santilli tomó las riendas del Ministerio del Interior tras la salida de Lisandro Catalán. La presencia de todos ellos, junto al resto de los ministros, marcó el inicio del segundo tramo de la gestión libertaria.
Estuvieron los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).
También participaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Santiago Bausili, presidente del Banco Central; y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien fue el único que evitó posar ante las cámaras oficiales.
El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación y Transformación del Estado, que se encuentra en Madrid.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario