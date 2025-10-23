¿Inesperado? Karen Reichardt hizo campaña en una localidad bonaerense que no sabe escribir

Días atrás Reichardt quedó en el ojo de la tormenta tras referirse de un modo sumamente despectivo a quienes votan al peronismo y kirchnerismo.

Al aire de Radio Rivadavia, la aspirante libertaria respondió a la pregunta de a qué electores debería "ir a buscar" de cara a los próximos comicios: "A los que no fueron a votar. Por ahí, el del PRO... porque lo otro es una enfermedad mental", declaró.

Como era de esperarse, las palabras de Reichardt no demoraron en viralizarse, por lo que la candidata de LLA decidió salir a ¿aclarar?: "Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguís votando lo mismo?", reiteró, en relación a la provincia de Buenos Aires.