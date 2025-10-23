¿Inesperado? Karen Reichardt hizo campaña en una localidad bonaerense que no sabe escribir
La exactriz y vedette continúa acumulando polémicas a días de las elecciones legislativas en la que es candidata por La Libertad Avanza.
Karen Reichardt, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 26 de octubre, recorrió las calles del partido bonaerense de La Matanza para intentar mostrar el supuesto mal estado de los barrios, y a la hora de hacer campaña con los vecinos, dejó expuesto que no sabe cómo se escribe.
La exactriz compartió un video a modo de campaña, cometió una serie de errores de ortografía que no pasaron desapercibidos. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que recorrió la localidad de Gregorio de Laferrere, la más poblada del partido y una de las que tiene más habitantes del conurbano; y ni siquiera sabe escribirla.
“Ayer fuí [sic] a la matanza (la Ferrere) con @Leigianni”, comienza el texto que publicó Reichardt este jueves al mediodía en su cuenta de la red social X. El posible error de tipeo de escribir al partido en minúscula, fue precedido de la localidad mal escrita: es Laferrere, y la exvedette escribió "La Ferrere".
La flamante candidata de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires acompañó su posteo con un video donde efectivamente se la ve caminando las calles del barrio junto a la concejal electa en La Matanza.
Karen, cuyo nombre real es Karina Celia Vázquez, fue protagonista de varias polémicas durante la presente campaña en la que hasta llegó a llamar "enfermos mentales" a quienes no votan a LLA.
Días atrás Reichardt quedó en el ojo de la tormenta tras referirse de un modo sumamente despectivo a quienes votan al peronismo y kirchnerismo.
Al aire de Radio Rivadavia, la aspirante libertaria respondió a la pregunta de a qué electores debería "ir a buscar" de cara a los próximos comicios: "A los que no fueron a votar. Por ahí, el del PRO... porque lo otro es una enfermedad mental", declaró.
Como era de esperarse, las palabras de Reichardt no demoraron en viralizarse, por lo que la candidata de LLA decidió salir a ¿aclarar?: "Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguís votando lo mismo?", reiteró, en relación a la provincia de Buenos Aires.
