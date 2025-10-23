Así fue el trágico accidente en Panamericana: video del violento impacto frontal
Cámaras de seguridad de la Municipalidad de Campana lograron captar el momento en el que un camión de gran porte de cruza a la calzada contraria e impacta frontalmente contra otra vehículo.
Como ya se informó, un trágico accidente vial tuvo lugar sobre la Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Campana, donde varios vehículos se vieron involucrados, dejando un saldo de al menos cinco personas fallecidas.
El terrible siniestro se produjo este jueves por la garde a la altura del kilómetro 73 de la Ruta 9, donde un camión se cruzó inesperadamente al carril contrario para impactar frontalmente con autos que circulaban a gran velocidad e inmediatamente se incendieron.
Así lo reflejan las imágenes capatadas por cámaras de seguridad instalada por la municipalidad local, al dar cuenta de la violencia del hecho y sus circuntancias.
En ellas se ve al cambión de carga que circulaba en dirección a Rosario que pierde el control, se cruza de carril y choca violentamente contra un auto que avanzaba en dirección contraria.
A partir de lo cual otros vehículos se vieron involucrados en el accidente: un Citroën C4, una camioneta Peugeot Patner y dos camiones marca Iveco, que sufrieron daños totales por el brutal impacto y el fuego posterior.
Según las autoridades que investigan las causas del siniestro vial, las tres víctimas fatales informadas hasta el momento fallecieron producto de las llamas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario