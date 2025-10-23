La burrada de Karen Reichardt en un posteo de redes sociales sobre La Matanza

“La inflación dejó una pobreza muy grande que requiere esfuerzo, el gran economista Milton Friedman dice que la inflación es como el alcoholismo: sus efectos buenos son inmediatos, pero los malos perduran, y al dejarla, los efectos malos se sienten primero y los beneficios tardan. Las naciones no soportan ese esfuerzo y vuelven a emitir dinero, de la misma manera que pasa con el alcohol. Seamos fuertes, mantengamos el rumbo, es una prueba de carácter inmensa para los argentinos”, siguió con algunos fallidos en puntuación.