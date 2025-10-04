Alberto Asseff dio detalles de su vínculo con José Luis Espert: "Llamaba la atención que se moviera en avión"

También aludió a transferencias por 200.000 dólares que Espert reconoció haber recibido de una compañía minera vinculada a Machado, y negó que UNIR hubiera tenido participación alguna en esos movimientos financieros.

Finalmente, Asseff dijo no comprender por qué Milei sigue sosteniendo a Espert cuando “todos los actores del gobierno le soltaron la mano” y destacó que la convivencia política con él fue inviable: “Nunca hubo affectio societatis.” Con información de La Nación.