Insólito: Espert huyó en moto tras el violento final de la caravana de Milei en Lomas de Zamora

La imagen del candidato libertario huyendo sin casco contrasta con el discurso de dureza que el propio legislador suele sostener en sus apariciones públicas. En redes, las críticas fueron feroces: algunos lo tildaron de “valiente en Twitter, cobarde en la calle”, mientras otros ironizaron con que “ni para custodio de Milei sirve”.

La caravana, que había sido presentada como una muestra de fuerza de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas, terminó convertida en un episodio que expuso vulnerabilidades y dejó una postal difícil de borrar: la de José Luis Espert escapando en moto, en solitario.