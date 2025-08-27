Manuel Adorni repudió el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora: "Cavernícolas del pasado"

Fiel a su estilo, y al lema de campaña que el oficialismo utiliza en el conurbano, cerró la publicación con la frase: "kirchnerismo nunca más. Fin.".

El mensaje de Adorni fue la primera reacción oficial del Gobierno tras la violenta jornada en Lomas de Zamora, que obligó a evacuar a Javier Milei por su seguridad y dejó "a pata" a varios de sus acólitos, incluido José Luis Espert, que tuvo que huir en una moto sin casco.

espert en moto

El Presidente estaba acompañado por su hermana, Karina Milei, por Espert y por el dirigente Sebastián Pareja, pero debió ser evacuado de urgencia luego de que un grupo de personas comenzara a arrojar piedras y botellas contra la camioneta blanca en la que se desplazaba.

“De repente volaron piedras, la gente empezó a gritar y se generó un momento de mucho descontrol”, relató un vecino presente en la zona, mientras que desde la campaña libertaria reconocieron que "hubo un clima muy hostil, se priorizó la integridad del Presidente y de los funcionarios".