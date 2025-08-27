Manuel Adorni repudió el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora: "Cavernícolas del pasado"
El vocero presidencial y legislador electo se refirió a los piedrazos intercambiados entre militantes y detractores de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora.
El vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, se refirió en las últimas horas al episodio vivido por el presidente Javier Milei, el diputado José Luis Espert y otros miembros de La Libertad Avanza que fueron recibidos con desagrado por la población de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.
En un mensaje difundido pasadas las 15 de este miércoles en sus redes sociales, Adorni enmarcó el intercambio de agravios, piedrazos, botellazos y gritos en una lógica de la "vieja política" y lo atribuyó directamente a militantes opositores al Gobierno de Javier Milei.
"Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", resaltó Manuel Adorni en su perfil de X.
"No hay heridos", aclaró el vocero de Javier Milei, para quien "lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos".
Fiel a su estilo, y al lema de campaña que el oficialismo utiliza en el conurbano, cerró la publicación con la frase: "kirchnerismo nunca más. Fin.".
El mensaje de Adorni fue la primera reacción oficial del Gobierno tras la violenta jornada en Lomas de Zamora, que obligó a evacuar a Javier Milei por su seguridad y dejó "a pata" a varios de sus acólitos, incluido José Luis Espert, que tuvo que huir en una moto sin casco.
El Presidente estaba acompañado por su hermana, Karina Milei, por Espert y por el dirigente Sebastián Pareja, pero debió ser evacuado de urgencia luego de que un grupo de personas comenzara a arrojar piedras y botellas contra la camioneta blanca en la que se desplazaba.
“De repente volaron piedras, la gente empezó a gritar y se generó un momento de mucho descontrol”, relató un vecino presente en la zona, mientras que desde la campaña libertaria reconocieron que "hubo un clima muy hostil, se priorizó la integridad del Presidente y de los funcionarios".
