Así fue el tenso momento en que Javier Milei fue atacado en Lomas de Zamora

El operativo se dio por terminado de inmediato. La custodia trasladó al Presidente a un auto negro cerrado, mientras que Espert eligió una salida particular: se retiró en moto, sin casco y escoltado por personal de seguridad. La imagen de ese escape improvisado se viralizó con rapidez y fue motivo de comentarios irónicos, opacando incluso el objetivo político de la jornada.

Fuentes de la organización reconocieron que “hubo un clima muy hostil, se priorizó la integridad del Presidente y de los funcionarios”. La violencia fue repudiada por todo el arco político libertario, aunque lo ocurrido también dejó en evidencia la fragilidad del oficialismo para desenvolverse en territorios como el conurbano bonaerense, donde el descontento con las medidas económicas es mayor.