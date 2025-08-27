La millonaria multa que podría enfrentar José Luis Espert por escapar en moto sin ponerse casco

El nuevo cuadro tarifario de la Provincia de Buenos Aires

El gobierno bonaerense actualizó los valores de las infracciones a través de la Unidad Fija (UF), que ahora tiene un costo de $1.435. Este nuevo esquema, vigente hasta el 31 de agosto, contempla sanciones severas para las faltas más graves.

Entre las multas más altas se encuentran:

Exceso de velocidad: de $215.250 a $1.435.000 .

Conducir alcoholizado o bajo estupefacientes: de $287.000 a $1.435.000 .

Cruzar un semáforo en rojo: de $143.500 a $717.500 .

Circular sin VTV: de $143.500 a $717.500 .

Mal estacionamiento: de $71.750 a $143.500.