Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron en Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal
El Presidente y la ministra expresaron que se trata de un proyecto que prevé “tolerancia cero” con el delito, ya que agrava las penas vigentes actualmente para la mayoría de los delitos luego de “años de garantismo”, afirmaron.
En el Penal de Ezeiza, Javier Milei presentó el proyecto de Código Penal que girará al Congreso, acompañado por la ministra y principal candidata porteña de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y José Luis Espert, candidato libertario en provincia de Buenos Aires, semioculto entre el público.
En su discurso, el Presidente sostuvo que el proyecto prevé "tolerancia cero, que el que las hace las paga, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel", mientras que la titular del Ministerio de Seguridad aseveró que el nuevo Código “aumenta las penas de todos los delitos, sobre todo de los graves”.
Javier Milei: “Quienes delinquen la van a pagar en serio”
Javier Milei aseguró que “años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales", por lo que ahora su gestión se encargará de impulsar "estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia".
En ese marco, indicó que "si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio y los argentinos de bien van a vivir en una sociedad más segura. Pero que este conjunto de reformas se implemente o no, dependen directamente del Congreso de la Nación", remarcó.
“Depende de quienes estén sentados en las butacas del poder Legislativo, tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes. Por eso, el país necesita diputados y senadores que comprendan esto, no hay puntos medios”, agregó, advirtiendo que “si aprobamos esta reforma la seguridad en la Argentina va a cambiar en serio. Todos sabemos que el sistema no da para más y hay que cambiarlo".
Milei consideró que "la doctrina Zaffaroni fue invertir la carga a la prueba: se hizo de la víctima el victimario y el victimario era una víctima de la sociedad", lamentando que "de esa manera se relajaron las penas y no había costo para aquel que causaba daño a sus semejantes", lo que derivó "en una situación de caos y ausencia de orden".
“Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición y por eso necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace las paga y eso es lo que vinimos a hacer en el día de hoy", dijo, cerrando con un imperativo: “Hay que tener penas más duras, que apliquen a quien corresponde, para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad".
Patricia Bullrich: “Nuestro país era una vergüenza: hurtabas mil veces y no pasaba nada”
Antes que el jefe de Estado habló Patricia Bullrich, quien dio un discurso bastante más extenso en el que aseguró que “este Código tiene tres componentes centrales: el primero es el agravamiento de las penas del homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Aumenta de diez a 30 años los homicidios agravados".
También puntualizó que la portación de armas sin permiso "va a tener una pena no excarcelable y si la persona tiene antecedentes va a ser un agravante", sumando "también la portación de armas blancas".
"El hurto en nuestro país era una vergüenza: hurtabas una, mil veces y no pasaba nada. Ahora va a haber una pena de hasta tres años", planteó. "Robar el celular o las pertenencias, la intimidad de una persona, no significará que van a entrar y salir como sucede ahora. Te vas a quedar adentro de tres a 12 años", insistió.
Bullrich dijo que "entrar a la propiedad privada, quedarse, usurparla, pasaban años sin que se pudiera solucionar", pero con el proyecto libertario “se va a ordenar y la restitución es inmediata del inmueble a sus titulares".
La ministra remarcó que "las falsa denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, o a los contactos familiares, lo vamos a incorporar por primera vez en el Código Penal Argentino".
Planteó que se agravarán las condenas por cohecho, corrupción y de delitos contra el Estado para "el Presidente y el vicepresidente, ministros, gobernadores, altos cargos, jueces, diputados, senadores: el que roba va en cana".
También se elevan las penas de todos los delitos complejos "como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, el secuestro extorsivo y la pornografía infantil".
"El 82% de los delitos son de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga", finalizó Bullrich en su discurso de apertura del acto oficial.
