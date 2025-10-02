Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron en Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal

Milei consideró que "la doctrina Zaffaroni fue invertir la carga a la prueba: se hizo de la víctima el victimario y el victimario era una víctima de la sociedad", lamentando que "de esa manera se relajaron las penas y no había costo para aquel que causaba daño a sus semejantes", lo que derivó "en una situación de caos y ausencia de orden".

“Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición y por eso necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace las paga y eso es lo que vinimos a hacer en el día de hoy", dijo, cerrando con un imperativo: “Hay que tener penas más duras, que apliquen a quien corresponde, para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad".

Patricia Bullrich: “Nuestro país era una vergüenza: hurtabas mil veces y no pasaba nada”

milei y bullrich en ezeiza 2

Antes que el jefe de Estado habló Patricia Bullrich, quien dio un discurso bastante más extenso en el que aseguró que “este Código tiene tres componentes centrales: el primero es el agravamiento de las penas del homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Aumenta de diez a 30 años los homicidios agravados".

También puntualizó que la portación de armas sin permiso "va a tener una pena no excarcelable y si la persona tiene antecedentes va a ser un agravante", sumando "también la portación de armas blancas".

"El hurto en nuestro país era una vergüenza: hurtabas una, mil veces y no pasaba nada. Ahora va a haber una pena de hasta tres años", planteó. "Robar el celular o las pertenencias, la intimidad de una persona, no significará que van a entrar y salir como sucede ahora. Te vas a quedar adentro de tres a 12 años", insistió.

Bullrich dijo que "entrar a la propiedad privada, quedarse, usurparla, pasaban años sin que se pudiera solucionar", pero con el proyecto libertario “se va a ordenar y la restitución es inmediata del inmueble a sus titulares".

La ministra remarcó que "las falsa denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, o a los contactos familiares, lo vamos a incorporar por primera vez en el Código Penal Argentino".

Planteó que se agravarán las condenas por cohecho, corrupción y de delitos contra el Estado para "el Presidente y el vicepresidente, ministros, gobernadores, altos cargos, jueces, diputados, senadores: el que roba va en cana".

También se elevan las penas de todos los delitos complejos "como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, el secuestro extorsivo y la pornografía infantil".

"El 82% de los delitos son de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga", finalizó Bullrich en su discurso de apertura del acto oficial.