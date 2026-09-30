"Inteligente y relinda": el papelón de Santiago Oría con una modelo hecha con IA que llegó a medios globales
El asesor estrella de Javier Milei llegó a admitir estar cautivado por la joven que seguía en Instagram, desconociendo que se trataba de una influencer virtual.
El enfoque de la administración libertaria frente a los avances tecnológicos volvió a quedar bajo la lupa internacional. Un artículo publicado recientemente por el diario The New York Times puso el foco en la decisión del presidente Javier Milei de no regular preventivamente el uso de la inteligencia artificial en el país al relatar un papelón protagonizado por Santiago Oría.
Es que uno de los pasajes más comentados de la investigación expone una reveladora anécdota protagonizada por Oría, cineasta personal y estratega de medios de la Presidencia, quien admitió haber quedado cautivado por una modelo virtual creada íntegramente por IA sin notar el engaño.
El elogio a un avatar y la naturalización del engaño
El artículo detalla cómo el estrecho colaborador del mandatario se topó en Instagram con los videos de una supuesta joven militante oficialista llamada Lucía Libertaria. Lejos de percibir la manipulación digital, el estratega quedó deslumbrado por su elocuencia y su perfil político.
“Es inteligente, es relinda”, confesó Oría de acuerdo con el artículo del medio estadounidense, al punto de sugerir públicamente: “Hay que traerla a que tenga más protagonismo”.
Cuando descubrió que se trataba de un producto artificial generado por computadora, su reacción fue de absoluta indiferencia hacia los riesgos de suplantación o desinformación. Lejos de preocuparse por el uso de avatares hiperrealistas en el debate público, el funcionario minimizó el impacto y sentenció: “Me parece totalmente inofensivo. No tiene nada de dañino”.
Para los autores de la nota, la postura de Oría sintetiza a la perfección la línea ideológica que la Casa Rosada intenta imprimirle al sector tecnológico.
Mientras los principales líderes mundiales y ejecutivos de la industria advierten sobre las amenazas existenciales, el uso de deepfakes y la necesidad de establecer límites éticos, el Gobierno ratifica su rumbo.
Dicha directriz quedó plasmada en el discurso que el propio Milei brindó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde proclamó que, frente a la inteligencia artificial, “la Argentina se ubicará a la vanguardia de la libertad” y ratificó el compromiso oficial de “no regular de manera preventiva” la tecnología.
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