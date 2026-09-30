Para los autores de la nota, la postura de Oría sintetiza a la perfección la línea ideológica que la Casa Rosada intenta imprimirle al sector tecnológico.

"Inteligente y relinda": el papelón de Santiago Oría con una modelo hecha con IA que llegó a medios globales

Mientras los principales líderes mundiales y ejecutivos de la industria advierten sobre las amenazas existenciales, el uso de deepfakes y la necesidad de establecer límites éticos, el Gobierno ratifica su rumbo.

Dicha directriz quedó plasmada en el discurso que el propio Milei brindó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde proclamó que, frente a la inteligencia artificial, “la Argentina se ubicará a la vanguardia de la libertad” y ratificó el compromiso oficial de “no regular de manera preventiva” la tecnología.