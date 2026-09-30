Sin embargo, la figura en cuestión era Lucía Libertaria, un avatar hiperrealista generado por computadora. Al enterarse del engaño, el estratega reconoció que perdió el interés, pero le restó dramatismo a la situación y aseguró que el episodio no le generaba inquietud: “Me parece totalmente inofensivo. No tiene nada de dañino”, declaró.

Asesor estrella de Javier Milei cayó en la trampa de una modelo hecha con IA y el caso llegó al New York Times

Argentina como "santuario sin reglas", según The New York Times

Para los autores del artículo, la postura de Oría sintetiza la filosofía de "no intervención" que impulsa la Casa Rosada frente a una tecnología en expansión.

El informe recuerda la reciente exposición de Javier Milei ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde el mandatario reafirmó la postura libertaria: “Ante la inteligencia artificial, la Argentina se ubicará a la vanguardia de la libertad”, sostuvo al ratificar el “compromiso de no regular de manera preventiva” la IA en territorio nacional.

Mientras potencias occidentales debaten marcos normativos para frenar la desinformación masiva, el uso de deepfakes y los riesgos laborales, el Gobierno argentino apuesta a convertir al país en un refugio de desregulación tecnológica, una decisión que, según advierte el prestigioso periódico estadounidense, abre interrogantes sobre el control de las herramientas digitales y la vulnerabilidad frente a la manipulación informativa.