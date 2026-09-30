Quién es Lucía Libertaria, la influencer hecha con IA que cautivó a un estratega clave de Javier Milei

Lucía Libertaria, la influencer hecha con IA que cautivó a un estratega clave de Javier Milei

Cuando descubrió que se trataba de una creación sintética, el funcionario no mostró preocupación ni reparos éticos: "Me parece totalmente inofensivo. No tiene nada de dañino”, sentenció, reflejando la postura de no intervención que promueve la Casa Rosada frente a la tecnología.

Lucía Libertaria, la modelo hecha con inteligencia artificial que cautivó al asesor de Javier Milei

A pesar del entusiasmo oficial, el perfil de Lucía Libertaria expone grises complejos en materia de transparencia. En ninguna parte de la cuenta se aclara que se trata de un personaje artificial, lo que ha desatado cuestionamientos éticos sobre el uso de avatares hiperrealistas para simular militancia y moldear la opinión pública sin que los usuarios sepan que interactúan con un software.

Aunque varios internautas detectaron inconsistencias visuales en los videos y señalaron la falsedad en los comentarios, el alcance de la cuenta sigue creciendo.

Lucía Libertaria, la influencer hecha con IA que cautivó a un estratega clave de Javier Milei

Este tipo de estrategias no nacieron en la Argentina. El antecedente global más cercano se registró en Estados Unidos a fines de 2025 con "Jessica Foster", una influencer virtual creada para respaldar la figura de Donald Trump que acumuló cerca de un millón de seguidores compartiendo imágenes generadas junto al mandatario estadounidense, Melania Trump y Vladimir Putin.

Mientras el Gobierno argentino ratifica su plan de posicionar al país como un santuario libre de regulaciones preventivas para la inteligencia artificial —tal como proclamó Milei en su reciente paso por la ONU—, el fenómeno de avatares como el de Lucía Libertaria demuestra que el debate sobre la manipulación informativa, los deepfakes y la ética digital recién empieza a dar sus primeros pasos en la arena política local.