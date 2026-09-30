Quién es Lucía Libertaria, la influencer hecha con IA que cautivó a un estratega clave de Javier Milei
Un medio internacional reveló que el asesor Santiago Oría pedía darle más espacio en La Libertad Avanza a una modelo, desconociendo que no era real.
Una nota del prestigioso medio The New York Times, crítica del Gobierno de Javier Milei sobre su política respecto a la inteligencia artificial, destapó un verdadero papelón global protagonizado por el asesor libertario, Santiago Oría, quien reconoció haber quedado cautivado por una influencer que en realidad está hecha por inteligencia artificial.
En plena era de la posverdad y la expansión tecnológica, las fronteras entre lo real y lo artificial vuelven a desdibujarse en el escenario político argentino. En las últimas semanas, una cuenta de Instagram comenzó a ganar fuerte tracción bajo el nombre de "Lucía Libertaria".
Con más de 13 mil seguidores, el perfil difunde contenidos hiperrealistas a favor del gobierno de Milei, critica al kirchnerismo y defiende ideas liberales con una estética de catálogo: una joven rubia, de ojos claros, que comparte desde explicaciones sobre la eliminación del Banco Central hasta fotos luciendo la camiseta de la Selección argentina.
Sin embargo, detrás de esa fachada de joven porteña hay un detalle central: Lucía no existe. Es un avatar generado íntegramente por inteligencia artificial.
El fenómeno cobró una dimensión insólita en las últimas horas tras trascender una anécdota revelada por el diario The New York Times. Santiago Oría, cineasta personal y estratega de medios del presidente Javier Milei, confesó haber quedado deslumbrado al ver los videos de la supuesta militante en redes sociales. “Es inteligente, es relinda”, había expresado, al punto de sugerir que "hay que traerla a que tenga más protagonismo".
Cuando descubrió que se trataba de una creación sintética, el funcionario no mostró preocupación ni reparos éticos: "Me parece totalmente inofensivo. No tiene nada de dañino”, sentenció, reflejando la postura de no intervención que promueve la Casa Rosada frente a la tecnología.
Lucía Libertaria, la modelo hecha con inteligencia artificial que cautivó al asesor de Javier Milei
A pesar del entusiasmo oficial, el perfil de Lucía Libertaria expone grises complejos en materia de transparencia. En ninguna parte de la cuenta se aclara que se trata de un personaje artificial, lo que ha desatado cuestionamientos éticos sobre el uso de avatares hiperrealistas para simular militancia y moldear la opinión pública sin que los usuarios sepan que interactúan con un software.
Aunque varios internautas detectaron inconsistencias visuales en los videos y señalaron la falsedad en los comentarios, el alcance de la cuenta sigue creciendo.
Este tipo de estrategias no nacieron en la Argentina. El antecedente global más cercano se registró en Estados Unidos a fines de 2025 con "Jessica Foster", una influencer virtual creada para respaldar la figura de Donald Trump que acumuló cerca de un millón de seguidores compartiendo imágenes generadas junto al mandatario estadounidense, Melania Trump y Vladimir Putin.
Mientras el Gobierno argentino ratifica su plan de posicionar al país como un santuario libre de regulaciones preventivas para la inteligencia artificial —tal como proclamó Milei en su reciente paso por la ONU—, el fenómeno de avatares como el de Lucía Libertaria demuestra que el debate sobre la manipulación informativa, los deepfakes y la ética digital recién empieza a dar sus primeros pasos en la arena política local.
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