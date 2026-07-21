Javier Milei le renovó el cargo al juez que habilitó la reforma laboral: cumple 75 años
Víctor Arturo Pesino fue nombrado por el Presidente por cinco años más.
El juez del fuero del Trabajo Víctor Arturo Pesino que restableció la vigencia de la reforma laboral, y que cumple 75 años, fue nombrado por el presidente Javier Milei para continuar en el cargo por cinco años más.
Tras el acuerdo del Senado, el presidente dio el aval para que Pesino, que integra la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral, continúe en un tribunal clave que tiene a su cargo el expediente por la reforma laboral.
El nombramiento fue publicado hoy en el Boletín Oficial, por lo que Pesino podrá continuar como juez cuando cumpla 75 años, que es la edad en la que los magistrados deben cesar en sus funciones.
Quién es el juez Víctor Arturo Pesino
El magistrado integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Es uno de los jueces que firmó en abril pasado la resolución que restituyó la vigencia de los 82 artículos de la ley de reforma laboral que habían sido suspendidos por un juez del fuero.
La Sala VIII que Pesino integra le dio efecto suspensivo a la apelación que presentó el gobierno contra la medida cautelar impulsada por la CGT que había dispuesto el freno en la aplicación de 82 artículos de la reforma.
Así, el magistrado restableció la vigencia de la ley que había sido suspendida por el juez Raúl Ojeda.
Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, el presidente lo nombró por el término de cinco años a partir del 27 de julio de 2026.
Pese a la Reforma Laboral, cayó el empleo registrado y subió el trabajo informal
El empleo asalariado registrado volvió a caer en el primer trimestre de este año y el trabajo informal se incrementó en el mismo periodo, según el informe titulado “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”.
De acuerdo al reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y publicado este jueves, los puestos de trabajo registrados cayeron 1,1% interanual en el periodo enero-marzo 2026 con relación al mismo periodo del año anterior.
En cuanto al trabajo informal, se incrementó 3,4% en idéntico trimestre con respecto a igual trimestre de 2025, lo que implica que, en promedio, los puestos de trabajo asalariados hayan aumentado 0,4%, siempre según el organismo oficial.
Entre puestos de trabajo asalariado (formales e informales) y no asalariados, en el primer trimestre del año pasado había 22.670 y en el primero del corriente año llegaron a 22.885, lo que supone también un aumento general durante el último año.
En efecto, el Indec informó que en el primer trimestre de 2026 los puestos de trabajo totales registran un incremento de 0,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, debido a una variación positiva de los puestos de trabajo asalariados de 0,4% y de un aumento de los puestos de trabajo no asalariados de 2,5%.
Con relación a las horas efectivamente trabajadas anualizadas, durante el primer trimestre de este año alcanzaron los 33.600 millones. De este total, 24.663 millones corresponden a asalariados y 8.937 millones a no asalariados. Dentro de los asalariados, los registrados trabajaron 17.349 millones y los no registrados 7.314 millones de horas.
Según el organismo oficial, en este trimestre se registra un descenso de 0,9% en las horas trabajadas respecto al mismo trimestre de 2025. Las horas de los asalariados tienen una variación negativa de 1,2% y las de los no asalariados descendieron 0,1%.
En el caso de los registrados, el descenso de las horas trabajadas es de 2,9%, mientras que las horas correspondientes a los no registrados tuvieron un aumento de 3,0%.
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