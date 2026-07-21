Javier Milei le renovó el cargo al juez que habilitó la reforma laboral: cumple 75 años

Así, el magistrado restableció la vigencia de la ley que había sido suspendida por el juez Raúl Ojeda.

Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, el presidente lo nombró por el término de cinco años a partir del 27 de julio de 2026.

Pese a la Reforma Laboral, cayó el empleo registrado y subió el trabajo informal

El empleo asalariado registrado volvió a caer en el primer trimestre de este año y el trabajo informal se incrementó en el mismo periodo, según el informe titulado “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”.

De acuerdo al reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y publicado este jueves, los puestos de trabajo registrados cayeron 1,1% interanual en el periodo enero-marzo 2026 con relación al mismo periodo del año anterior.

En cuanto al trabajo informal, se incrementó 3,4% en idéntico trimestre con respecto a igual trimestre de 2025, lo que implica que, en promedio, los puestos de trabajo asalariados hayan aumentado 0,4%, siempre según el organismo oficial.

Entre puestos de trabajo asalariado (formales e informales) y no asalariados, en el primer trimestre del año pasado había 22.670 y en el primero del corriente año llegaron a 22.885, lo que supone también un aumento general durante el último año.

En efecto, el Indec informó que en el primer trimestre de 2026 los puestos de trabajo totales registran un incremento de 0,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, debido a una variación positiva de los puestos de trabajo asalariados de 0,4% y de un aumento de los puestos de trabajo no asalariados de 2,5%.

Con relación a las horas efectivamente trabajadas anualizadas, durante el primer trimestre de este año alcanzaron los 33.600 millones. De este total, 24.663 millones corresponden a asalariados y 8.937 millones a no asalariados. Dentro de los asalariados, los registrados trabajaron 17.349 millones y los no registrados 7.314 millones de horas.

Según el organismo oficial, en este trimestre se registra un descenso de 0,9% en las horas trabajadas respecto al mismo trimestre de 2025. Las horas de los asalariados tienen una variación negativa de 1,2% y las de los no asalariados descendieron 0,1%.

En el caso de los registrados, el descenso de las horas trabajadas es de 2,9%, mientras que las horas correspondientes a los no registrados tuvieron un aumento de 3,0%.