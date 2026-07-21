Adrián Ravier negó haber dicho que Argentina es un "país bananero" por reclamar la soberanía sobre Malvinas

La controversia comenzó tras una publicación del propio Ravier en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en la que el vocero escribió: "Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores".