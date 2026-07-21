El Gobierno reglamentó un nuevo adicional salarial para miembros de las Fuerzas Armadas

Los títulos serán reconocidos a partir del primer día del mes siguiente a la presentación de las constancias habilitantes ante la autoridad de la respectiva fuerza, en tanto que el nuevo ordenamiento suprime otros conceptos previos (como el Reintegro de Gastos por Actividad del Servicio) que fueron absorbidos por otros rubros.

Los salarios formales siguen perdiendo: cayeron en ocho de los últimos nueve meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el índice de salarios registró una suba del 2,2% en mayo respecto del mes anterior. Sin embargo, el aumento volvió a ubicarse por debajo de la inflación para los trabajadores registrados, que ya acumulan pérdidas del poder adquisitivo en ocho de los últimos nueve meses.

Durante el quinto mes del año, el índice de salarios aumentó 2,2% respecto de abril y acumuló una suba del 35,9% en los últimos doce meses. En lo que va de 2026, el incremento fue del 15,2%.

En el sector privado registrado, los salarios crecieron 2% mensual y 29,3% en la comparación interanual. En tanto, los ingresos del sector público avanzaron 1,5% en mayo y 27,4% frente al mismo mes del año pasado.

Por su parte, los trabajadores no registrados mostraron un incremento del 3,5% mensual y del 66,3% interanual. Sin embargo, se trata de un segmento caracterizado por la inestabilidad laboral, sin aportes, cobertura social ni garantías propias del empleo formal, por lo que esos aumentos no necesariamente representan una mejora sostenida de las condiciones de vida.

El deterioro del poder adquisitivo se da en un contexto de creciente precarización del mercado laboral. Un informe del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) advirtió que el crecimiento del empleo durante el último año estuvo impulsado principalmente por ocupaciones informales y de menor calidad.

Según el relevamiento, entre comienzos de 2025 y el primer trimestre de 2026 la creación de puestos de trabajo se concentró en asalariados no registrados y trabajadores independientes informales. Como consecuencia, la tasa de informalidad alcanzó el 44,2%, uno de los niveles más altos de los últimos años.

También señalaron que más del 90% de quienes consiguieron un empleo durante ese período necesita trabajar más horas para mejorar sus ingresos, pero no puede hacerlo debido a la debilidad de la demanda.

De acuerdo con el CETyD, el incremento de la ocupación no refleja una mejora estructural del mercado laboral, sino un escenario en el que cada vez más personas deben incorporarse al trabajo para sostener sus ingresos mediante empleos precarios o con salarios insuficientes.