Interna del PJ: Ricardo Quintela presentó un amparo para poder competir

También fueron en contra del "recurso de reposición deducido por encontrarse lo decidido ajustado a derecho y no conceder la apelación subsidiaria" que pueda llevar a elecciones internas del Partido Justicialista a la lista "Federales un grito de corazón", encabezada por Ricardo Quintela.

El riojano quedó fuera de carrera por la Resolución Número 6 de la junta electoral del PJ, con fecha 24 de octubre de 2024, y ahora busca ser escuchado en el Juzgado Federal con competencia Electoral.

Los apoderados de Quintela también rechazaron: "no suspender el curso de este proceso electoral, debiendo proseguir el mismo según su estado", y en cuarto lugar, "no oficializar la lista 'Federales, un grito de corazón' por no reunir los requisitos reglamentarios".

Lo que buscan Yoma, Llermanos y Vanni es que la justicia dicte la medida cautelar de no innovar, lo que permitiría que la lista de Quintela siga vigente y continue el proceso de la interna del PJ.

"Se deja pedida además, Instrucción Suplementaria a los fines de que puedan declarar como testigos de la presentación documental del 19 de noviembre de 2024 a la hora 23:51. Todo ello de conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen", señalaron los apoderados del gobernador de La Rioja.

La "resolución de la Junta Electoral al rechazar la oficialización de la Lista que representamos, causa gravamen irreparable pues afecta derechos políticos y garantías constitucionales, a candidatos y electores. ya que de lo contrario se convalidaría lo resuelto por la Junta Electoral del Partido Justicialista, al rechazar la Oficialización de la lista 'Federales, un grito de corazón'", argumentaron.