Interna en el PJ: en las filas de Ricardo Quintela aseguran que buscan proscribirlos

"Nosotros le pedimos a la Junta que nos dieran un lugar o nos aseguraran la custodia de esos avales. A La Cámpora le dieron todo el PJ completo, a nosotros no nos dejaron ni una baldosa. Esas cajas estuvieron depositadas en el hall de entrada por donde pasaba todo el mundo, sin ningún control de ninguna clase", aseguró Llermanos en diálogo con radio La Red.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/danielllermanos/status/1850748249147093018&partner=&hide_thread=false Las pruebas IRREFUTABLES de entrega de AVALES de RICARDO QUINTELA, en compañía de Jorge Yoma, Co-Apoderado de la Lista y 50 TESTIGOS llevamos al PJ 40 Cajas con 70.532 avale en 4703 planillas. ANTE EL TEMOR DE LA DERROTA NOS PROSCRIBIERON ! Muy penoso jugaron a pedido de Milei. pic.twitter.com/LNmWM85xyu — Daniel Llermanos (@danielllermanos) October 28, 2024

"El faltante es de ellos, no nuestro", aseguró el abogado, quien adelantó que presentará un recurso ante la Junta Electoral del PJ con el objetivo de que este martes ingrese al juzgado de María Servini, magistrada federal con competencia electoral. "No es cierto que le haya faltado un solo aval a Ricardo Quintela", subrayó.

Llermanos señaló además que desde el espacio que encabeza Quintela "estamos seguros" de que hubo un intento de proscripción. "La idea nuestra es que sacaron un porcentaje pequeño de cada una de las 40 cajas para que ninguna quedara vacía. Tuvieron seis días para que esto pasara. Pero no digo que alguien haya querido de la Junta hacerlo; estoy diciendo que el cuidado fue negligente, nada más", sostuvo.

El apoderado aseguró que "nada demostraba que había intención de hacer la votación", ya que la Junta aún no había hablado con el correo ni discutido cómo se financiarían los comicios. "Sabían que no iba a haber oposición o que, si había, la lista se caía. Y la tiraron, la lista fue tirada", afirmó.

"Cuando la Junta no consulta siquiera a un correo ni pide un presupuesto, cuando se conforma con 3.200 urnas cuando hacían falta 40.000, es porque no va a hacer nada. Y es más, nos decían es off: 'Es imposible hacerla el 17, por lo menos necesitás cuatro meses para preparar una elección'", indicó.

"Una elección general lleva un año de anticipación y acá no hubo ninguna movida. ¿Cómo se va a hacer de acá a 20 días? Todo indicaba que era número puesto la lista del oficialismo. Podemos asegurar que era absolutamente imposible ir a elecciones el 17 de noviembre por una cuestión fáctica", subrayó.

Llermanos sostuvo que su lista dio "por sentado que iba a haber una cuestión transparente. No ocurrió, lamentablemente, y la Justicia tendrá la última palabra. Creo que vamos a poder probar lo que decimos. No pensamos que nos iban a tirar la lista de esta manera, pero vamos a tratar de levantarla del piso", concluyó.