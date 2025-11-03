Interna en el Senado: el conflicto que tiene a Victoria Villarruel como protagonista

A partir de allí Villarruel dispondrá “las medidas necesarias a fin de poder reasignarlos”.

villarruel senado Victoria Villarruel, en el Senado.

Sin embargo el senador Oscar Parrilli, que dejará su banca el próximo 10 de diciembre ya entregó su despacho al bonaerense Eduardo "Wado" De Pedro. En tanto, Provincias Unidas se niega a entregar las oficinas del salteño Juan Carlos Romero.

Toda esa pelea que promete escalar en los próximo días fue motivo de “análisis” durante el almuerzo que organizó Villarruel con varias bancadas la semana pasada.

Lo cierto es que el intercambio de despachos es una práctica histórica en el Senado a pesar de las intenciones de Villarruel de digitarlo ella misma a dedo.