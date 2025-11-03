L-Gante reveló cuánto dinero le debe su exmánager: “Fui un empleado"
El cantante de RKT pasó por la mesa de Juana Viale y habló del fin de su vínculo laboral con Maxi El Brother.
En medio de tantas polémicas, problemas judiciales y laborales, L-Gante fue uno de los invitados a Almorzando con Juana este domingo y habló de todo sin filtro para poder aclarar algunos de estos temas.
El cantante de RKT fue noticia, una vez más, luego de que se diera a conocer el fin de su vínculo con Maxi El Brother, su representante, y el polémico contrato que tenía firmado.
En diálogo con Juana Viale, Elián contó que todavía mantiene un conflicto económico con su ex mánager. Según contó, Maxi le debe alrededor de un millón y medio de dólares. “Me vi en una situación de empleado cuando yo vendría a ser el jefe del equipo”, dijo el papá de Jamaica.
“Estuvimos desde casi el comienzo, desde cuando comenzó a dar fruto lo que hacía en la habitación de mi casa. Estuvimos trabajando cinco años y seguimos para cumplir con los compromisos que quedaron”, comenzó el cantante sobre su vínculo con el profesional, y sumó: "La semana pasada me estuve ocupando de anular todo tipo de gestión en mi nombre, mi palabra es cumplir con todo lo que quedó pendiente para entrar en una nueva fase y reacomodar el equipo nuevamente. Más fácil, solo corté relación con el manager”.
Y siguió con los detalles: “Yo pasé por varias etapas, por varias situaciones buenas y malas en un corto plazo de tiempo. Tuve que hacer muchos cambios y tuve recaídas, pero más que nada del lado psicológico, de mirarme al espejo y estar enojado conmigo mismo y llorar”.
“Perdí el control varias veces de mi día a día, de las cosas del trabajo, de lo personal y de todo lo que uno tendría que administrar para mí y para mi familia. Todo se va acumulando si no reaccionas a tiempo”, expresó.
Lejos de terminar ahí, L-Gante disparó sin vueltas sobre el conflicto con Maxi. “No lo voy a calificar como una traición directa, sino que yo lo veía a él más que como un amigo como un hermano y aposté al proyecto que teníamos por delante”, y cerró: “Hoy en día estoy reclamando un 1.500.000 de dólares y un registro de lo que fueron estos años trabajados. Me vi en una situación de empleado cuando yo debía ser el jefe”, concluyó.
