Quién será la nueva ministra de Seguridad tras el desembarco de Patricia Bullrich en el Senado

Quién es Alejandra Monteoliva, la señalada como sucesora de Patricia Bullrich

Alejandra Monteoliva es una de las figuras clave en la actual administración, ocupando la estratégica Secretaría de Seguridad de la Nación bajo el liderazgo de la ministra Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei. Con una trayectoria profesional profundamente ligada a la gestión de políticas de seguridad, tanto en el ámbito académico como en la función pública, Monteoliva se ha consolidado como una de las voces más escuchadas por los libertarios en la lucha contra el crimen y el narcotráfico en la región.