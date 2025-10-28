Patricia Bullrich habló del vínculo que tendrá con Victoria Villarruel en el Senado: "Trabajar para este lado"
Patricia Bullrich intentó "descongelar" la relación del Ejecutivo con la Vicepresidenta y aseguró que buscarán sumar a todos los sectores de la oposición con excepción del kirchnerismo que es "al único que tenemos que aislar".
La ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, intentó este martes comenzar a tender un puente con la vicepresidenta Victoria Villarruel en medio de la feroz interna que atraviesa el gobierno libertario y que derivó en el corte total del vínculo entre el presidente Javier Milei y su vice.
Consultada sobre los votos que tendría La Libertad Avanza (LLA) para aprobar las denominadas "reformas de segunda generación" en que pretende avanzar el gobierno libertario y sobre el rol de Villarruel dentro del oficialismo para alcanzar esos objetivos, Bullrich aseguró que su intención "es tener una relación institucional. Al único que tenemos que aislar es al kirchnerismo porque están en las antípodas, es casi imposible traerlo de nuestro lado”.
Y abundó: “Todos los demás, inclusive Villarruel, tienen que trabajar para ese lado. Ese es el objetivo, relaciones institucionales y trabajar para el lado correcto”.
Bullrich y Villarruel se cruzaron con fuerza semanas atrás en las redes sociales luego de que el Senado sancionara el aumento en las jubilaciones y la Ley de Emergencia en Discapacidad, normas que tras su sanción fueron vetadas por el presidente Milei.
Por otro lado, Bullrich dijo, en diálogo con Radio Rivadavia, no saber cuál va a ser la predisposición de la titular del cuerpo cuando se traten los proyectos oficialistas pero se mostró abierta a una posible reparación del vínculo con aquellos senadores que ya rechazaron leyes enviadas por el Ejecutivo. “Hemos tenido senadores que nos votaron en contra y ahora queremos que nos voten a favor. Hablé con (el formoseño eyectado del bloque Francisco) Paoltroni y está dispuesto a acompañarnos, está con una actitud colaborativa”.
Y advirtió: “Necesitamos que ayuden porque la gente nos dio dos años para que se vean los resultados. Esperamos que todos aquellos que son oposición, que siempre han buscado sacarnos del Gobierno, apoyen. Entre ellos está la vicepresidenta”.
Sobre el vínculo con los gobernadores aseguró que "se puede conversar con esos gobernadores de Juntos por el Cambio, que son muchos, como (Alfredo) Cornejo (Mendoza) y (Rogelio) Frigerio (Entre Ríos), que participaron de la alianza libertaria. Mostrar ese camino de hablar con todos esos gobernadores, porque la experiencia de ir por el medio no le fue bien”.
