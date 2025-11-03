El fuerte posteo de Miguel Borja tras su penal errado en la derrota de River ante Gimnasia

Miguel Borja fue el foco de todas las miradas tras la derrota de River frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El delantero colombiano tuvo en sus pies la oportunidad de igualar el marcador con un penal a los 60 minutos del segundo tiempo, pero su remate fue contenido por el arquero Nelson Insfrán, desatando la frustración de los hinchas en el Monumental y en las redes sociales.