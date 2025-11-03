El fuerte posteo de Miguel Borja tras su penal errado en la derrota de River ante Gimnasia
El delantero colombiano utilizó sus redes sociales para responder a las críticas luego de fallar el penal clave ante el Lobo platense.
Miguel Borja fue el foco de todas las miradas tras la derrota de River frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El delantero colombiano tuvo en sus pies la oportunidad de igualar el marcador con un penal a los 60 minutos del segundo tiempo, pero su remate fue contenido por el arquero Nelson Insfrán, desatando la frustración de los hinchas en el Monumental y en las redes sociales.
Consciente del impacto del error, Borja decidió expresar públicamente sus sensaciones a través de su cuenta de Instagram. En un mensaje profundo y con un fuerte tono espiritual, el atacante escribió: “Gloria a ti, mi Dios, por este momento difícil, porque no tengo dudas de que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina".
Y cerró: "Queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo”.
El texto, acompañado de una imagen suya durante el partido, buscó transmitir calma y esperanza en medio del revuelo que generó su penal fallado. Borja, que había ingresado en el segundo tiempo, recibió críticas de parte de los hinchas que cuestionan su rendimiento en los momentos decisivos. Sin embargo, también hubo muestras de respaldo de seguidores que valoraron su autocrítica y su actitud de no esconderse.
Desde el entorno de River trascendió que Marcelo Gallardo mantuvo una charla privada con el jugador después del encuentro. El entrenador lo habría apoyado emocionalmente y pedido concentración total para el Superclásico ante Boca, que se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera.
El colombiano, quien lleva varios encuentros sin convertir, buscará redimirse en el escenario más exigente posible. El duelo ante el eterno rival será una oportunidad para dar vuelta la página y recuperar la confianza. En un momento donde River vive turbulencias futbolísticas, la fe y el carácter de Borja podrían convertirse en claves para intentar revertir el mal presente del equipo de Núñez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario