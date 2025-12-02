Interna en La Libertad Avanza: Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada

El retorno de Villaverde a Diputados se materializa después de que su expediente para asumir como senadora por la minoría rionegrina fuera devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales (CAC). Este movimiento, impulsado por la oposición en la sesión preparatoria, evidenció la ausencia de votos necesarios para asegurar su juramento. La legisladora habría sopesado que el riesgo de rechazo total era mayor que la seguridad de continuar en su cargo actual.