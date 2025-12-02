Tensión: Donald Trump amenaza a Venezuela con ataques "por tierra" y exige renuncia de Nicolás Maduro

Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente presión sobre Caracas, que ya incluyó ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe y la designación del Cartel de los Soles, grupo que la administración Trump vincula a Maduro, como una organización terrorista extranjera.

La reciente respuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Tras conocerse un diálogo entre ambos, el mandatario venezolano habló en un multitudinario acto y lanzó una frase en inglés, para que todo Estados Unidos pueda entender. "1° de diciembre, lunes, 2025, cuatro y media de la tarde, sol radiante, se fueron las nubes y en Venezuela reinan la paz y la unión nacional", comenzó diciendo.

"The peace and the union, and the kings... The Venezuela Bolivarian Republic... The victory forever, victory forever, victory forever (la victoria por siempre)", deslizó, con un inglés no tan fluido. "El que entendió, entendió", dijo Maduro, en lo que podría considerarse una actitud desafiante para con su par estadounidense.