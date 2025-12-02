Así fue la jura de Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplaza a Patricia Bullrich

monteoliva y bullrich

El salto al plano nacional llegó en 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia. Bullrich la incorporó entonces a su equipo en la cartera de Seguridad, donde Monteoliva quedó al frente de la Dirección de Gestión de Información Criminal. Su vínculo con el PRO se mantuvo incluso con el cambio de administración: en 2020 trabajó como asesora en la Secretaría de Seguridad de Vicente López bajo la intendencia de Jorge Macri. Con el retorno de Bullrich al Ministerio en 2023, volvió a tomar un rol central como secretaria de Seguridad, antesala de su nombramiento actual.

Apenas confirmada en el cargo, Monteoliva publicó su primer mensaje en redes sociales, dirigido a Bullrich: "Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la 'doctrina Bullrich'. Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país".