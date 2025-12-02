Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo será el cronograma

En segundo lugar, la Fiscalía, encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitó achicar su lista testigos y propuso que el debate oral se realice con 90 testimonios en vez de los más de 170 que figuraban con anterioridad. Ante este escenario, TOC Nº 7 pidió que todas las partes que acuerden los nombres de los testigos que no participarán en esta ocasión y que presenten la lista definitiva.

Por el contrario, Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Giannina Maradona, solicitó este martes sumar ocho nuevos testigos: cinco médicos de la clínica Ipensa de La Plata, donde Diego estuvo internado a fines de octubre de 2020; Salvador Ferrer y Rubén Ariel Pellegrino, presidente y vicepresidente en ese momento del Club Gimnasia y Esgrima de la Plata; y Gabriel Buono, asistente del exfutbolista.

dalma giannina juicio maradona

Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, también pidió incorporar más testigos. Se trata de once médicos cardiólogos que atendieron a Diego en diferentes oportunidades. El abogado Felix Linfante, en representación a Jana Maradona, mantuvo sus dos testigos: Claudio Bellocopit y Nelson Castro.

Quiénes son los acusados y qué delito se les imputa

En el banquillo estarán siete profesionales de la salud que atendían a Diego Maradona al momento de su muerte y en los meses previos:

Leopoldo Luque, neurocirujano

Agustina Cosachov, psiquiatra

Carlos Díaz, psicólogo

Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom

Ricardo Almirón, enfermero

Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical

Pedro Di Spagna, médico clínico

Todos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito con penas de entre 8 y 25 años de prisión. Para la Justicia, los imputados sabían que sus acciones podían derivar en un desenlace fatal y aun así no actuaron para evitarlo.

La enfermera Gisela Madrid está imputada por el mismo delito, pero afrontará un juicio por jurados, tal como se había sido decidido antes de la nulidad.

Un juicio anulado por un documental

Julieta Makintach

El juicio por la muerte de Maradona que ya estaba en marcha fue declarado nulo en mayo después de que se descubriera que la jueza Makintach participaba de un documental clandestino sobre el proceso. El episodio derivó en su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento y obligó a recomenzar todo el debate.

La nulidad alcanzó al juicio principal, aunque dejó zonas grises sobre resoluciones tomadas durante la etapa oral, lo que generó discusiones entre las defensas respecto a los alcances de la medida.