Kicillof tomó juramento a Flavia Terigi y criticó la gestión nacional: "Sin escuela es una libertad trucha"
La ceremonia se realizó en el marco de la inauguración de la Escuela Primaria N° 26 en San Vicente.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en funciones a Flavia Terigi como la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni.
La ceremonia se realizó en el marco de la inauguración de la Escuela Primaria N° 26 en San Vicente. Kicillof declaró que "en la Argentina de hoy, inaugurar una escuela es un acto heroico", haciendo referencia al contexto de ajuste y paralización de la obra pública.
En este sentido, el gobernador sostuvo que, sin la escuela, la libertad es una "libertad trucha, inventada" y una "estafa". Argumentó que la igualdad de oportunidades requiere un Estado presente que garantice el acceso a la educación para quienes no tienen recursos.
Kicillof compartió que en la puerta de la escuela se encontró con madres con dificultades para volver a casa debido al aumento del transporte y combustible.
Quién es la nueva ministra de Educación de Provincia
Flavia Terigi es una figura de peso en el ámbito académico.
Es Licenciada en Ciencias de la Educación, Magíster y Doctora en Psicología.
Llega al cargo desde la rectoría de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
Su trabajo se ha centrado en el estudio de las trayectorias escolares, la educación secundaria, y la necesidad de desarmar las lógicas rígidas del sistema escolar para mejorar el acceso y el aprendizaje.
