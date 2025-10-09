Guillermo Francos volvió a apuntar contra Santiago Caputo: "No tiene responsabilidad..."

Lobbystas Santiago Caputo junto a Barry Bennett Santiago Caputo y Barry Bennett: lobbystas.

Tras sostener la necesidad de que el Presidente fije “responsabilidades claras” entre los integrantes de su equipo, indicó en entrevista radial su parecer a respecto: “A mí me parece que dirigentes que están participando del gobierno asuman responsabilidades es bueno”.

Guillermo Francos relativizó el rol del todopoderoso Santiago Caputo

Incluso, Guillermo Francos relativizó el protagonismo de Santiago Caputo durante la sesión del miércoles último, cuando la oposición no pudo aprobar el proyecto de limitación para los DNU y el Gobierno evitó una nueva derrota al ganar algo de tiempo legislativo.

Según las redes sociales libertarias, que el propio Caputo manera a discreción, fue el asesor quien consiguió el respaldo legislativo de gobernadores afines a Milei que por momentos dicen ser “opositores” e inmediatamente se muestran rabiosamente oficialistas.

Para el jefe de Gabinete, sin embargo, fue el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien estableció el contacto y lideró las negociaciones con los mandatarios provinciales que terminaron “aflojando” ante la Casa Rosada.

“El acuerdo que se hizo con los gobernadores fue generado por el ministro de Interior", afirmó, agregando que “yo mismo hablé con gobernadores para apoyarlo a Lisandro Catalán, que habló con todos los gobernadores, con los cuales podemos contar con los votos”, remató Francos.