Guillermo Francos volvió a apuntar contra Santiago Caputo: "No tiene responsabilidad..."
El jefe de Gabinete indicó que hay "actores del gabinete o del equipo de Gobierno que no tienen responsabilidad de gestión y por ahí están tomando decisiones".
De alguna manera, Guillermo Francos se la ve venir: la debacle anunciada del “programa” económico que llevan adelante Javier Milei y su ministro Luis Caputo tendrá eventuales consecuencias futuras y nota que “dirigentes” libertarios con grandes responsabilidades políticas y gubernamentales ni siquiera estampan su firma en las decisiones oficiales que, de hecho, toman a diario.
El jefe de Gabinete hizo referencia así —sin nombrarlo— al asesor presidencial estrella, Santiago Caputo, quien cumple funciones clave sin ser estrictamente un funcionario; de hecho, realiza tareas oficiales y oficiosas solo con un contrato de monotributista vinculándolo al Gobierno Nacional.
Entonces, le pidió a Milei que blanquee esa anómala situación: “El Presidente tendrá que analizar y resolver, ver qué rol juega cada uno. Hay actores del gabinete o del equipo de Gobierno que no están en el gabinete, que no tienen responsabilidad de gestión y por ahí están tomando decisiones”, sostuvo.
De esa manera, Francos reabrió la herida que el oficialismo pretende cerrar o, al menos, ocultar a la consideración pública: la feroz e inocultable interna que atraviesan los estamentos más altos de la gestión anarcocapitalista.
En entrevista radial, destacó que “en toda gestión hay gente que trabaja, pero no tiene responsabilidad. Viste que hay algunos que firmamos soluciones, decretos, proyectos de ley… Y hay otros que asesoran pero que no tienen esa responsabilidad”, apuntó en dirección al todopoderoso Santiago Caputo, quien viajó a los Estados Unidos con la delegación argentina que busca un millonario salvavidas de la administración Trump y en las últimas horas hasta se reunió Barry Bennett, el influyente lobbysta y consultor que representa a la Casa Blanca.
Tras sostener la necesidad de que el Presidente fije “responsabilidades claras” entre los integrantes de su equipo, indicó en entrevista radial su parecer a respecto: “A mí me parece que dirigentes que están participando del gobierno asuman responsabilidades es bueno”.
Guillermo Francos relativizó el rol del todopoderoso Santiago Caputo
Incluso, Guillermo Francos relativizó el protagonismo de Santiago Caputo durante la sesión del miércoles último, cuando la oposición no pudo aprobar el proyecto de limitación para los DNU y el Gobierno evitó una nueva derrota al ganar algo de tiempo legislativo.
Según las redes sociales libertarias, que el propio Caputo manera a discreción, fue el asesor quien consiguió el respaldo legislativo de gobernadores afines a Milei que por momentos dicen ser “opositores” e inmediatamente se muestran rabiosamente oficialistas.
Para el jefe de Gabinete, sin embargo, fue el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien estableció el contacto y lideró las negociaciones con los mandatarios provinciales que terminaron “aflojando” ante la Casa Rosada.
“El acuerdo que se hizo con los gobernadores fue generado por el ministro de Interior", afirmó, agregando que “yo mismo hablé con gobernadores para apoyarlo a Lisandro Catalán, que habló con todos los gobernadores, con los cuales podemos contar con los votos”, remató Francos.
