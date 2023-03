El fuerte cruce entre Axel Kicillof y la oposición: "No hagamos un show"

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Kicillof expresó: "No creo que vayamos a hacer una campaña lógica y provechosa si damos golpes de efecto poniendo en riego la salud de los trabajadores".

"Vamos a seguir fortaleciendo la obra social de los bonaerenses", subrayó Kicillof ante legisladores y legisladoras.

Passaglia presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto que se aprobó el viernes pasado para que los empleados municipales dejen de tener la cobertura médica de la obra social bonaerense y pasen desde abril a contar con una nueva prestación, bajo el pretexto de que IOMA presta un servicio "deficiente" y tiene atraso en el pago a los prestadores.

Tras el anuncio, desde el Gobierno bonaerense calificaron de "irresponsable" la decisión, que, por otro lado, fue celebrada por el ex presidente Mauricio Macri.

En respuesta a esta decisión del jefe comunal, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, posteó ayer en Twitter: "Otro capítulo del PRO que toma decisiones políticas sin medir el impacto sanitario: pretenden dejar sin cobertura a trabajadores de San Nicolás y esa medida es irresponsable. Se nota mucho que el objetivo es quitar al Estado mintiendo sobre su funcionamiento y la eficiencia".

En esa línea, el titular del IOMA, Homero Giles, advirtió hoy que le "preocupa" la situación planteada y señaló que la decisión del jefe comunal los tomó por "sorpresa" y "preocupa" porque se trata de "1.400 personas que en algunas semanas se quedan sin obra social, sin cobertura de salud".

Mientras hablaba sobre la gestión de IOMA, el gobernador bonaerense fue interrumpido por Maximiliano Abad, presidente de bloque de Juntos. "No hagamos un show, después charlamos, no puedo ahora", le respondió Kicillof.

Kicillof destacó la apertura de 88 nuevos policonsultorios y aprovechó para responderle al bloque de Juntos. "Ahora hablo de cómo recibí IOMA, ¿eh? Ahora hablo, si quieren. Largo puedo hablar. Desde la nave espacial andan, objetos no identificados", ironizó.

"Recibimos un IOMA con déficit económico por primera vez desde 2001. No sé si van a aplaudir tanto ahora, ¿eh?", señaló el gobernador. Desde la bancada opositora le contestaron con silbidos, abucheos y varios gritos por parte de Abad, presidente de bloque de Juntos.

"No, después charlamos, pero la verdad es que es fácil. Después charlamos, no puedo ahora. No hagamos un show. Después te escucho, Abad", sostuvo Kicillof.