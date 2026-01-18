Dramática noche en Comodoro Rivadavia: un deslizamiento de tierras destruyó calles y casas

Embed - DESLIZAMIENTO de TIERRAS en Comodoro Rivadavia: más de 200 FAMILIAS EVACUADAS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2012865697722896531&partner=&hide_thread=false Madrugada de terror de Comodoro Rivadavia: deslizamiento de tierras y 90 familias evacuadas



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/QT5XA8VMrv — C5N (@C5N) January 18, 2026

Antes de que se produjera el derrumbe, los vecinos ya habían mantenido reuniones con la intendencia local para “tratar de buscar soluciones a los problemas que ya estaban teniendo algunas casas de la zona, con el objetivo de informar el estado de situación y coordinar un plan de acción frente al desplazamiento registrado en la ladera sur”, según explicó el periodista Pablo Mesina en Argentina en Vivo por C5N. En esos encuentros, los residentes manifestaron su preocupación y expusieron las dificultades que atravesaban desde hacía tiempo.