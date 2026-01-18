"El raro": Mirtha Legrand le preguntó a Fátima Florez cómo era Javier Milei en la cama

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/2012706741545300301?t=welwDNRyrhYtW3-e8vC-2g&s=19&partner=&hide_thread=false Mirtha Picante

Le preguntó a Fátima Flores cómo es Javier Milei como amante #LaNocheDeML #Mesaza pic.twitter.com/IiaYBShY1h — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) January 18, 2026

Polémica en la mesa de Mirtha Legrand con Fátima Florez: ¿qué pasó durante la grabación?

La grabación de una nueva emisión de La Noche de Mirtha en Mar del Plata estuvo atravesada por un momento de tensión inesperado. En la antesala de la segunda mesaza del año, un contratiempo con una de las invitadas generó revuelo puertas adentro del programa.

Mirtha Legrand había convocado a todos los participantes para realizar el rodaje con antelación a la salida al aire por El Trece. Sin embargo, al momento de iniciar la grabación, la ausencia de Fátima Florez llamó la atención y encendió las alarmas en el equipo.

El episodio fue comentado al aire en Intrusos (América), donde detallaron la situación que se vivía en el lugar: "La están esperando, está la mesa puesta, los platos calientes y, siendo las 3 de la tarde, Fátima Florez aún no llegó".

Además, describieron el clima de apuro que se respiraba minutos antes de salir al aire: "En 15 minutos bajan a la mesa, con o sin Fátima".

Finalmente, todo indica que la humorista arribó a tiempo para sumarse a la grabación. Así lo dejó entrever Paula Varela, quien contó en su cuenta de Instagram que le comentó a la diva "que Javier Milei va a ir a verla al teatro el 27 de enero", dando a entender que el encuentro se concretó sin mayores inconvenientes.