Encontraron a la hermana de Marcos “Huevo” Acuña tras horas de intensa búsqueda en Neuquén

Fabiana es hija de Sara Gladys Del Prado, la mujer que también es madre del lateral de la Selección argentina. La desaparición encendió rápidamente las alarmas y tuvo un fuerte impacto en las redes sociales, donde tanto vecinos de Zapala como seguidores del fútbol difundieron masivamente la imagen con el pedido de paradero para ayudar en la búsqueda y acompañar a la familia en esas horas de angustia.

La Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, emitió una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N.º 20/26.

En la investigación intervino la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer.