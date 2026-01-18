"Mi casa se abrió al medio": los testimonios de las familias evacuadas en Comodoro Rivadavia

Embed - DESLIZAMIENTO de TIERRAS en Comodoro Rivadavia: más de 200 FAMILIAS EVACUADAS

En ese sentido, Alfredo Gómez, presidente de la Asociación Vecinal del barrio Mosconi, señaló que no se trata de daños superficiales, sino de fracturas estructurales que atraviesan los cimientos de las viviendas, y advirtió sobre el riesgo inminente de que algunas casas terminen desbarrancándose: "Mi casa se abrió al medio", comentó al Diario Río Negro.

La situación en el cerro Hermitte volvió a poner en el centro del debate el planeamiento urbano en Comodoro Rivadavia. La construcción sobre laderas inestables es un problema histórico en la ciudad, pero la magnitud de este desplazamiento superó cualquier previsión técnica.

Mientras continúan los trabajos de monitoreo por parte de equipos de emergencia y geólogos, la incertidumbre persiste entre las familias evacuadas, que no saben si podrán regresar a sus hogares. Las autoridades locales analizan la posibilidad de declarar la zona como inhabitable de manera permanente.