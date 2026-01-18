"Mi casa se abrió al medio": los testimonios de las familias evacuadas en Comodoro Rivadavia
El desplazamiento del cerro Hermitte obligó a evacuar de urgencia a unas 90 familias de los barrios Sismográfica y Marquesado. Los vecinos relatan el impacto del derrumbe y la incertidumbre ante el avance de la emergencia geológica.
El desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia provocó una emergencia geológica que obligó a evacuar de manera urgente a más de 260 familias de los barrios Sismográfica y Marquesado, tras semanas de monitoreo preventivo por la inestabilidad del terreno.
La situación afectó de lleno a las viviendas y a la infraestructura básica de la zona, con derrumbes, grietas profundas y rotura de cañerías. Personal de Camuzzi confirmó múltiples fugas de gas, lo que llevó a declarar el sector como una zona de alto riesgo y a interrumpir los servicios de agua y gas.
Los testimonios de los vecinos evacuados dan cuenta de la gravedad del momento y de la urgencia con la que debieron abandonar sus hogares: "Salimos como pudimos, no alcanzamos a arreglar muchas cosas", relató Francisco, uno de los damnificados, en diálogo con Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.
Según explicó, las autoridades dispusieron espacios de emergencia para contener a las personas que debieron abandonar sus hogares: "Los bomberos y la policía dijeron que tenemos el Club Ameghino y el Estadio Municipal para albergarnos, porque no tenemos a dónde ir. Hay gente haciendo fogatas para calentarse, porque no se puede estar mucho tiempo a la intemperie, está fresco", describió.
"El movimiento de la tierra es constante y es de terror. Nadie estaba preparado para esto que se está viviendo", expresó.
En ese sentido, Alfredo Gómez, presidente de la Asociación Vecinal del barrio Mosconi, señaló que no se trata de daños superficiales, sino de fracturas estructurales que atraviesan los cimientos de las viviendas, y advirtió sobre el riesgo inminente de que algunas casas terminen desbarrancándose: "Mi casa se abrió al medio", comentó al Diario Río Negro.
La situación en el cerro Hermitte volvió a poner en el centro del debate el planeamiento urbano en Comodoro Rivadavia. La construcción sobre laderas inestables es un problema histórico en la ciudad, pero la magnitud de este desplazamiento superó cualquier previsión técnica.
Mientras continúan los trabajos de monitoreo por parte de equipos de emergencia y geólogos, la incertidumbre persiste entre las familias evacuadas, que no saben si podrán regresar a sus hogares. Las autoridades locales analizan la posibilidad de declarar la zona como inhabitable de manera permanente.
