Sigue la represión en Irán: al menos 2.000 muertos y más de 16.000 detenidos

Skylar Thompson, integrante de la organización, remarcó el número de muertos en este contexto es alarmante, señalando incluso que las víctimas cuadruplican a las registradas durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní que fue arrestada y torturada en 2022 por no usar su hiyab correctamente.

Las manifestaciones en Irán comenzaron a fines de diciembre, impulsadas inicialmente por el malestar social frente a la crisis económica. Con el correr de los días, las protestas se dirigieron particularmente hacia el líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, de 86 años.

Donald Trump a los iraníes: “Tomen el control”

En medio de este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente a los iraníes que “sigan protestando” y que “tomen el control de sus instituciones”.

Lo hizo a través de un mensaje difundido en su red Truth Social, donde también anunció la cancelación de reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos de los manifestantes.

Mientras tanto, el canciller iraní Abbas Araghchi reconoció que existen contactos con el enviado estadounidense Steve Witkoff, aunque aseguró que “las ideas y amenazas propuestas por Washington contra nuestro país son incompatibles”.

En paralelo, tras varios días de interrupciones, se restablecieron las llamadas telefónicas desde Irán al exterior.