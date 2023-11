Jaime Bayly publicó cortes que censuró de Javier Milei: "Lo hice para que saque más votos"

Y agregó: "Los dos pasajes no salieron en mi canal de YouTube ni en el programa del canal de televisión en Mega, aquí en Miami. Los dos fragmentos suman 10 minutos, que no es poco, y el público no los vio. ¿Por qué me permití la desmesura de censurar a Milei? Lo hice de buena fe, lo hice para proteger a Milei y para proteger la entrevista, pensé que eran demasiados densos, habló demasiado de temas espinosos y yo me aburrí porque no me dejó interrumpirlo, por eso lo edité".

"Entonces quizás no actué como un buen periodista, pero lo hice para que el público no se aburra y eso no es intelectualmente honesto. Yo quería que la entrevista sirviera al propósito de que ganara algunos votos y con suerte ganara la presidencia Argentina", remarcó Jaime Bayly, sin ponerse colorado.

También, el periodista aclaró: "También lo hice porque sino lo recortaba la entrevista no podía salir al aire. Había que recortar igualmente 10 minutos para que salga en Mega, no así en mi canal de YouTube. Yo quise repreguntar, quise interrumpirlo y él no me dejó. Son 10 minutos dónde Milei da una clase y cuenta por qué el Banco Central genera inflación".

