Jaime Durán Barba destruyó a Macri y Milei: "El cambio es una palabra vacía"

Al ser consultado sobre por qué con esta coyuntura económica la gente votó al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el asesor político se preguntó: "¿Estará tan mal la gente que vota por este candidato que sale primero?", a lo que uno de los periodistas le resalta los números de pobreza y la inflación, a lo que Jaime Durán Barba replicó: "Pero se ve que para la percepción de la gente no, la gente no es idiota, si estuviese tan mal no lo votaría".