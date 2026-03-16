Javier Milei abandonó el relato libertario y reconoció finalmente que "la inflación es alta"
En medio de los escándalos de corrupción que sacuden su gobierno, Javier Milei eligió el mutismo, y por primera vez reconoció que la inflación sigue siendo alta.
Frente al escándalo por las nuevas revelaciones en la cripto estafa libertaria $LIBRA y mientras el gobierno no logra acallar los coletazos de los viajes del Jefe de Gabinete Manuel Adorni con su familia en jet privado y su mujer junto a la comitiva oficial a Nueva York, el presidente Javier Milei eligió el mutismo, se limitó este lunes a lanzar un nuevo elogio de la desigualdad y reconoció, por primera vez, que la inflación sigue siendo alta.
Así lo hizo en el marco de su presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde el mandatario libertario apostó a fingir demencia frente a los escándalos de corrupción que lo involucran directamente a él y a su Jefe de Gabinete.
Sí reconoció sin embargo que la inflación sigue siendo alta. Tras 9 meses consecutivos de inflación en alza, Milei tuvo que abandonar el ya insostenible relato libertario de la supuesta desinflación que, mes a mes, se chocaba de frente con la realidad.
"¿La inflación es alta?, claro que es alta" admitió Milei para luego de lanzarse a su ya consabida elucubración de una supuesta inflación del 17 mil por ciento anual en el último años del gobierno de Alberto Fernández. y se mostró confiado en que "en agosto seguramente la inflación esté comenzando con un 0".
Milei volvió además a defender a los evasores y los justificó. "Ustedes en realidad se protegieron de los delincuentes que estaban en el Banco Central", dijo y les pidió luego que "saquen sus dólares del colchón".
Tras ello, el mandatario libertario lo único que se limitó a hacer en medio del escándalo de corrupción que sacude a su gobierno fue dar cuenta de su respaldo a Adorni al subirlo nuevamente al avión a Córdoba (se presume que esta vez sin su esposa a diferencia de cuando lo hizo frente al destino más glamoroso de Nueva York) y llevarlo con él al acto en la Bolsa de Comercio.
De hecho, las cámaras mostraron en reiteradas oportunidades al Jefe de Gabinete sentado en la primera mesa junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Sí se lanzó, una vez más, a repetir su ya consabida diatriba contra "los socialistas" a quienes acusó otra vez de "tener ideas espantosas, que siempre han fracasado, en lo económico, lo social y lo cultural y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. A pesar de ello, siguen dando la batalla".
Y luego avanzó con su elogio de la desigualdad. Mientras la concentración de la riqueza avanza en el mundo entero y corre a pasos agigantados en nuestro país, Milei recordó "aquella hermosa frase de Thomas Sowell que dice que la primera ley de la economía es la escasez, no hay todo para todos, y la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía".
E insistió: "robar está mal, ¿qué es si no la justicia social? es tratar desigualmente a quienes deberían ser iguales ante la ley, es un trato desigual ante la ley, es como que venga yo a punta de pistola les roba a todos ustedes y les reparta a ellos. Ustedes van a estar enojados y ustedes van a estar felices. En términos morales eso es siniestro porque estoy robando".
En esa misma línea Milei aseguró además que "el rol de la envidia destruye las funciones de la demanda".
Para Milei esta desigualdad es moral. Desigualdad que advirtió semanas atrás Oxfam llegó a niveles nunca antes vistos. A la par de la expansión de la riqueza en el mundo también se profundiza la desigualdad. Así lo dejó en evidencia el último informe de Oxfam Internacional que cobró todavía más relevancia en las últimas horas luego de que la revista financiera Forbes diera a conocer su ya tradicional ránking de las personas más ricas del mundo.
Según advirtió Oxfam, desde que Donald Trump asumió al frente de la Casa Blanca por segunda vez, la riqueza conjunta de los milmillonarios (personas con patrimonios superiores a los mil millones de dólares) en todo el mundo creció tres veces más rápido que en los cinco años anteriores.
Así, por primera vez en la historia la cantidad de milmillonarios en el mundo superó las 3 mil personas y su riqueza combinada alcanzó un valor sin precedentes: las 3 mil personas más ricas del mundo concentran por sí solas el 17% de la riqueza global. Al mismo tiempo, una de cada cuatro personas en el mundo, es decir el 25% de la población mundial padece de inseguridad alimentaria, es decir, se levantan cada mañana sin saber si ese día podrán comer algo o no.
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