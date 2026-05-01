A qué hora llueve hoy viernes en Buenos Aires: mapa en vivo de las precipitaciones
Cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y ahora prevé lluvias para este viernes 1 de mayo en el AMBA. Los detalles.
El viernes 1 de mayor, feriado por el Día del Trabajador, regaló en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una media jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, pero ahora hay probabilidades de lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se prevé un ingreso de frente frío que haría bajar levemente el termómetro para que, ya hacia el fin de semana, las marcas mínimas desciendan a un dígito, dando lugar a mañanas y noches frescas.
En este contexto, y para sorpresa de más de uno, el SMN mantenía probabilidades de lluvias para la tarde de este viernes, aunque mejorando hacia la noche con cielo mayormente nublado.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
El fin de semana iniciaría todavía con buenas condiciones del clima, según el SMN, pero con un leve descenso térmico. Junto a cielo algo nublado, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 18 de máxima.
El domingo se volverá a hacer sentir el frío, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, una mínima de 5 grados y una máxima que se mantendrá en los 18, de acuerdo al informe del organismo nacional.
Para el inicio de la próxima semana, el SMN prevé un lunes con cielo parcialmente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 10 y 22 grados.
En la continuidad de la semana, el martes tendría todavía cielo mayormente nublado, y temperaturas estimadas entre 14 y 23 grados; similares condiciones para el miércoles, cuando el termómetro tendría marcas de 15 grados de mínima y 22 de máxima.
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