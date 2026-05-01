Ingreso de nueva masa de aire frío el fin de semana largo, con posibles heladas: cómo sigue la temperatura
El fin de semana largo se prepara para otro descenso de la temperatura, con frío intenso en varias zonas del país.
La masa de aire frío ya se encuentra plenamente instalada sobre el centro y norte de la Argentina, consolidando un cambio de tiempo definitivo tras semanas de alta humedad, y ahora se espera una seguidilla de jornadas frescas, y hasta posibles heladas.
En este marco, este viernes por la noche, las condiciones de estabilidad predominaban en casi todo el territorio argentino, marcando el inicio de un descanso de tres días donde el abrigo será el principal protagonista.
Para lo que resta del fin de semana largo por el Día del Trabajador, se espera que una nueva masa de aire seco refuerce estas condiciones, limitando casi por completo la posibilidad de lluvias en las regiones centrales.
Según un informe del sitio especializado Meteored, este patrón meteorológico favorecerá una marcada amplitud térmica. Se prevén mañanas muy frías, con heladas en zonas rurales, seguidas de tardes con una leve recuperación térmica gracias a la baja nubosidad, especialmente en la región pampeana.
Pronóstico extendido para el sábado y domingo, con llegada del frío en la región pampeana
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Sábado: Continuará la presencia de aire frío y seco. Las heladas seguirán siendo un factor relevante en zonas agrícolas, con cielo de nubosidad variable pero sin probabilidad de precipitaciones en el centro del país.
Domingo: La estabilidad se mantendrá firme, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por las heladas generalizadas que se registrarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas en la región pampeana podrían oscilar entre 2 °C y 6 °C.
A diferencia del panorama despejado en el resto del país, el noreste argentino (NEA) mantiene algunos focos de inestabilidad. Se espera que entre lo que queda del viernes y el sábado puedan desarrollarse tormentas aisladas en Misiones, Corrientes y el este de Formosa, con acumulados moderados de hasta 30 mm.
Este escenario de ausencia de lluvias en la zona núcleo resulta altamente favorable para el avance de las labores de cosecha, aunque los productores deberán monitorear de cerca el impacto de las bajas temperaturas en los cultivos más sensibles.
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