Ingreso de nueva masa de aire frío el fin de semana largo, con posibles heladas: cómo sigue la temperatura

Pronóstico extendido para el sábado y domingo, con llegada del frío en la región pampeana

Sábado: Continuará la presencia de aire frío y seco. Las heladas seguirán siendo un factor relevante en zonas agrícolas, con cielo de nubosidad variable pero sin probabilidad de precipitaciones en el centro del país.

Domingo: La estabilidad se mantendrá firme, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por las heladas generalizadas que se registrarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas en la región pampeana podrían oscilar entre 2 °C y 6 °C.

A diferencia del panorama despejado en el resto del país, el noreste argentino (NEA) mantiene algunos focos de inestabilidad. Se espera que entre lo que queda del viernes y el sábado puedan desarrollarse tormentas aisladas en Misiones, Corrientes y el este de Formosa, con acumulados moderados de hasta 30 mm.

Este escenario de ausencia de lluvias en la zona núcleo resulta altamente favorable para el avance de las labores de cosecha, aunque los productores deberán monitorear de cerca el impacto de las bajas temperaturas en los cultivos más sensibles.