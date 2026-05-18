Luis Caputo anunció un superávit primario de más de $632.000 millones en abril tras profundizar el ajuste
Luis Caputo informó que el ajuste libertario permitió acumular un superávit primario equivalente al 0,5% del PBI en el primer cuatrimestre del año.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, informó este lunes que el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de 632.844 millones de pesos (equivalente al 0,5% del PBI) y un superávit financiero de 268.103 millones de pesos (0,2% del PBI).
En sus redes sociales, Caputo detalló que en abril cayeron un 2,1% la recaudación mientras que el gasto, merced del feroz ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei se redujo en 0,7%.
Caputo sostuvo además que "el superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos.".
"Esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina", señaló el ministro.
Durante abril los ingresos totales sumaron 13,4 billones de pesos, lo que marcó una suba nominal del 29,6% pero una caída real, descontado el efecto de la inflación. Frente a la caída de los ingresos el ministro Caputo apela al recorte de gastos en la misma proporción en la que bajan los recursos, a la espera de que se reviertan las condiciones económicas que están generando una caída de la recaudación tributaria.
Un informe de la consultora Empyria, que dirige el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, señala que la caída de la recaudación del Sector Público Nacional se debe mas que nada a la caída de la actividad económica antes que medidas de política fiscal, asociada a la baja de impuestos.
El reporte de Empyria señala que solo el 3% de la pérdida se debe a la baja de impuestos. Entre los impuestos que cambiaron de un año para otro figuran Combustibles, Internos y las retenciones a las exportaciones. El 97% de la recaudación se explica por impuestos que no cambiaron entre ellos, aranceles, IVA, Ganancias, entre otros.
No obstante, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que para marzo de este año el superávit fiscal de 12 meses era equivalente al 1,4% del PBI de manera que para poder cumplir la meta de este año acordada con el FMI, del 1,6%, el gobierno tiene que mantener la relación gastos e ingresos hasta diciembre.
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