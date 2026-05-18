Luis Caputo anunció un superávit primario de más de $632.000 millones en abril tras profundizar el ajuste

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Un informe de la consultora Empyria, que dirige el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, señala que la caída de la recaudación del Sector Público Nacional se debe mas que nada a la caída de la actividad económica antes que medidas de política fiscal, asociada a la baja de impuestos.

El reporte de Empyria señala que solo el 3% de la pérdida se debe a la baja de impuestos. Entre los impuestos que cambiaron de un año para otro figuran Combustibles, Internos y las retenciones a las exportaciones. El 97% de la recaudación se explica por impuestos que no cambiaron entre ellos, aranceles, IVA, Ganancias, entre otros.

No obstante, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que para marzo de este año el superávit fiscal de 12 meses era equivalente al 1,4% del PBI de manera que para poder cumplir la meta de este año acordada con el FMI, del 1,6%, el gobierno tiene que mantener la relación gastos e ingresos hasta diciembre.