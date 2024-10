Javier Milei acusó a Raúl Alfonsín de impulsar un golpe de Estado

milei alfonsin

En ese momento lanzó: "previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por (Eduardo) Duhalde y (Raúl) Alfonsín, que paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado. Evidentemente, pesificarle la deuda a Clarín lo hizo mostrar como un héroe””.

Ya en el pasado Milei había destratado en reiteradas oportunidades al ex mandatario. En una oportunidad no dudó en calificar a Alfonsín como el "hijo de re mil puta, fracasado, hiperinflacionario de Chascomús" y hasta contó que en alguna vez se había comprado un muñeco para practicar boxeo al que pegaba constantemente en la cara y al que le había colocado la imagen del ex mandatario.

Milei Alfonsín.mp4

También en diálogo con LN+, todavía en la campaña presidencial, no había dudado en calificarlo como uno de los peores presidentes de la historia de la Argentina junto con Alberto Fernández.

"El gobierno de Alfonsín está entre los peores gobiernos de la historia y está muy disputado con el de Alberto Fernández", aseguró Milei en esa oportunidad.

"En pocos lugares juego tan de local como acá" admitió Milei en Córdoba, provincia en la que obtuvo un muy fuerte y decisivo respaldo en las elecciones que los depositaron en la Casa Rosada el 10 de diciembre pasado.