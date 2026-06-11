Yanina Latorre cuestionó al Gobierno y explotó contra Manuel Adorni: "Un cínico que nos toma de boludos"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/2065042238481084869&partner=&hide_thread=false NO ENTIENDO Q LO SIGAN BANCANDO

ESTO ES UNA VERGUENZA ABSOLUTA

UN CINICO Q NOS TOMA DE BOLUDOS https://t.co/go4kZptdlm — Yanina Latorre (@yanilatorre) June 11, 2026

Yanina Latorre, molesta con Lali Espósito tras el éxito en River: "Se te termina politizando la carrera"

Lali Espósito brilló en el estadio de River el pasado fin de semana, con dos conciertos que colmaron el Monumental y dejaron en claro por qué es la reina del pop. Pero no todos estuvieron contentos con la performance de la artista: Yanina Latorre sintió la necesidad de criticarla, nuevamente, por expresar su disgusto con el Gobierno.

"Yo siempre digo que el artista tiene que tener postura política, pero lo mejor es que no se lo manifieste públicamente. Acordate cómo lo pagó Dady Brieva, cómo lo pagó Flor Peña. Gente que, en su carrera, Dady Brieva, lo han dejado de ir a ver al teatro. Gente que te deja de pagar la entrada, le han suspendido shows", comenzó ejemplificando.

Y agregó: "A Flor Peña en un momento le costó mucho el hate (odio, en inglés). Se tuvo que ir de programas, no medían. Yo no me metería, para seguir siendo exitosa. Después que puertas adentro, o en otro momento, vas a hacer una nota... Porque al final se te termina medio politizando la carrera".

"Y a veces dejás de facturar, no por no éxito, porque con Dady Brieva nadie puede poner en duda su talento", sumo.

Luego, se refirió al impacto que ella considera que tuvo Pedro Rosemblat en la vida de Lali: "Igual ella siempre estuvo comprometida con la parte política, creo que es una chica peronista o kirchnerista desde siempre. Pero desde que está con Pedro Rosemblat como que todo se exacerbó".

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