Yanina Latorre cuestionó al Gobierno y explotó contra Manuel Adorni: "Un cínico que nos toma de boludos"
La siempre mediática Yanina Latorre no dudó en referirse al escándalo que Javier Milei niega con su actitud. Mirá lo que dijo.
Confesa antikirchnerista y alineada al discurso de Javier Milei, Yanina Latorre sorprendió este jueves al explotar contra Manuel Adorni, quien nuevamente está en el ojo de la tormenta por su reciente presentación de declaración jurada que, más que certezas, trajo severas dudas al respecto del enriquecimiento del funcionario.
Lo cierto es que el escándalo alrededor de la declaración jurada de Adorni explotó porque el actual jefe de Gabinete presentó una rectificación masiva de su patrimonio (y el de su esposa) desde el año 2020 hasta la actualidad, admitiendo esencialmente que ocultó cerca de medio millón de dólares en negro antes de entrar a la función pública.
Para justificar ese medio millón de dólares, el libertario se refirió a una especie de inversión "mágica", explicando que, entre 2013 y 2014, -mucho antes de ser funcionario- empezó a incursionar en el mundo cripto. Aseguró que junto a su esposa invirtieron unos USD 200.000 y que entre 2014 y 2018 ganaron aproximadamente USD 300.000 (en total unos USD 513.000 en Bitcoin).
Tras esto, Latorre no dudó en pronunciarse en contra del funcionario que Javier y Karina Milei defienden con uñas y dientes: "No entiendo que lo sigan bancando. Esto es una vergüenza absoluta. Un cínico que nos toma de boludos", escribió subiéndose a una nota de Clarín, donde Adorni realizaba una dudosa declaración.
Estas declaraciones de la conductora llaman la atención, dada su postura política conocida por todos. De hecho, recientemente se refirió a Lali Espósito por su necesidad de pronunciarse políticamente, asegurando que eso complicaría el éxito en su carrera. Por supuesto, lo dijo porque la artista está alineada al peronismo.
Yanina Latorre, molesta con Lali Espósito tras el éxito en River: "Se te termina politizando la carrera"
Lali Espósito brilló en el estadio de River el pasado fin de semana, con dos conciertos que colmaron el Monumental y dejaron en claro por qué es la reina del pop. Pero no todos estuvieron contentos con la performance de la artista: Yanina Latorre sintió la necesidad de criticarla, nuevamente, por expresar su disgusto con el Gobierno.
"Yo siempre digo que el artista tiene que tener postura política, pero lo mejor es que no se lo manifieste públicamente. Acordate cómo lo pagó Dady Brieva, cómo lo pagó Flor Peña. Gente que, en su carrera, Dady Brieva, lo han dejado de ir a ver al teatro. Gente que te deja de pagar la entrada, le han suspendido shows", comenzó ejemplificando.
Y agregó: "A Flor Peña en un momento le costó mucho el hate (odio, en inglés). Se tuvo que ir de programas, no medían. Yo no me metería, para seguir siendo exitosa. Después que puertas adentro, o en otro momento, vas a hacer una nota... Porque al final se te termina medio politizando la carrera".
"Y a veces dejás de facturar, no por no éxito, porque con Dady Brieva nadie puede poner en duda su talento", sumo.
Luego, se refirió al impacto que ella considera que tuvo Pedro Rosemblat en la vida de Lali: "Igual ella siempre estuvo comprometida con la parte política, creo que es una chica peronista o kirchnerista desde siempre. Pero desde que está con Pedro Rosemblat como que todo se exacerbó".
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