En pleno escándalo con Manuel Adorni, Javier Milei celebró la baja en la inflación: "¡Vamo, Toto!"

Desde Europa, analizó las constantes crisis que atraviesa históricamente la Argentina y advirtió con gran preocupación que hay un sector de la población que actualmente "la está pasando muy mal".

En la misma entrevista con la televisión española, el protagonista de El Eternauta fue consultado sobre el rumbo político y económico de la gestión libertaria de cara a los próximos procesos electorales. El actor definió la actualidad como un "momento bisagra" y de reflexión profunda, reconociendo que mucha gente votó al actual mandatario.

Sin embargo, puso en duda el discurso oficialista sobre la recuperación: "Se basan y se amparan en que cierta realidad los ayuda en términos económicos, pero a mí me gustaría entender esos parámetros porque hay gente que la está pasando realmente muy mal".

DarinCrisis

Para finalizar, Ricardo Darín destacó la resiliencia del pueblo para superar los obstáculos, pero lamentó la fuerte división social existente. "Argentina es un país muy cíclico. Salimos de una y entramos en otra. Esto nos ha dado una gimnasia de crisis que casi está en nuestro ADN", explicó, agregando que es una lástima "que definitivamente no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia".