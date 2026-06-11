En pleno escándalo con Manuel Adorni, Javier Milei celebró la baja en la inflación: "¡Vamo, Toto!"
Mientras el Gobierno arde ante la corrupción del jefe de Gabinete, Milei elige mirar el vaso medio lleno y celebrar una pequeña baja en el IPC.
Luego de que se acrecentara el escándalo por la dudosa declaración jurada de Manuel Adorni y mientras la crisis aumenta, Javier Milei celebró el dato de inflación de mayo que ubicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en un 2,1%, significando una baja con respecto al dato ofrecido por el INDEC en abril.
"VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO Inflación al consumidor 2,1% mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%", escribió el Presidente en sus redes sociales. En tanto, al momento ha elegido no pronunciarse del caso de corrupción que envuelve a su propio jefe de Gabinete.
Ricardo Darín sobre el gobierno de Javier Milei: "Hay gente que la está pasando muy mal"
En medio de un complejo contexto socioeconómico, el consagrado actor Ricardo Darín se refirió a la administración del actual presidente Javier Milei.
Desde Europa, analizó las constantes crisis que atraviesa históricamente la Argentina y advirtió con gran preocupación que hay un sector de la población que actualmente "la está pasando muy mal".
En la misma entrevista con la televisión española, el protagonista de El Eternauta fue consultado sobre el rumbo político y económico de la gestión libertaria de cara a los próximos procesos electorales. El actor definió la actualidad como un "momento bisagra" y de reflexión profunda, reconociendo que mucha gente votó al actual mandatario.
Sin embargo, puso en duda el discurso oficialista sobre la recuperación: "Se basan y se amparan en que cierta realidad los ayuda en términos económicos, pero a mí me gustaría entender esos parámetros porque hay gente que la está pasando realmente muy mal".
Para finalizar, Ricardo Darín destacó la resiliencia del pueblo para superar los obstáculos, pero lamentó la fuerte división social existente. "Argentina es un país muy cíclico. Salimos de una y entramos en otra. Esto nos ha dado una gimnasia de crisis que casi está en nuestro ADN", explicó, agregando que es una lástima "que definitivamente no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia".
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